Trump részleteket árult el a Putyinnal folytatott, Ukrajnáról szóló beszélgetéséből

Trump egy üzleti fórumon részletezte korábbi telefonbeszélgetését Putyinnal: „Két héttel ezelőtt beszéltem vele, és azt mondta: tíz éve próbáljuk rendezni a háborút, de nem sikerült” – idézte az amerikai vezetőt az orosz hírügynökség.
Miért állítja Trump, hogy Putyin 10 éve próbálja rendezni az ukrán válságot?
Trump szerint a beszélgetés során Putyin azzal érvelt, hogy az ukrán konfliktus már hosszú ideje fennáll, és Oroszország „már egy évtizede” tárgyalni próbál.
Elemzők szerint ez a narratíva Moszkva számára kedvező: azt sugallja, hogy Oroszország békepárti szerepet játszott, és most már nincs mit „rendezni”, csak végre dönteni kell.
A Trump-nyilatkozat új lendületet adhat az amerikai külpolitikában annak, hogy az USA milyen szerepet vállal az ukrán ügyben – írja a Lenta.
Milyen következményekkel járhat Trump kijelentése?
A Trump-bejelentés több fronton is hatással lehet:
- Az ukrán és orosz tárgyalások lendületet kaphatnak, ha Moszkva „békevállalkozóként” lép fel.
- Az európai szövetségesek számára kérdésessé válhat, hogy meddig bízhatnak Washington támogatásában, ha Trump hangsúlyt vált.
- Krízishelyzet is kialakulhat: ha az ukrán kormány úgy értelmezi, hogy Trump „engedményeket” készít, az destabilizálhatja a háborús frontokat.