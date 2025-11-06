Hírlevél

Oroszország

Trump részleteket árult el a Putyinnal folytatott, Ukrajnáról szóló beszélgetéséből

A politikai színtéren újabb hullámokat vet a hír: Trump elmondta, hogy Putyin azt állította, hogy már 10 éve próbálja rendezni az ukrán konfliktust. A Trump-bejelentés sokakat meglepett, és új megvilágításba helyezi az orosz–ukrán ügyet.
Trump egy üzleti fórumon részletezte korábbi telefonbeszélgetését Putyinnal: „Két héttel ezelőtt beszéltem vele, és azt mondta: tíz éve próbáljuk rendezni a háborút, de nem sikerült” – idézte az amerikai vezetőt az orosz hírügynökség.

„Mindketten kegyetlenek és okosak” – Trump sokkolta a világot kijelentéseivel
Donald Trump részletezi korábbi beszélgetését Putyinnal az ukrajnai válságról – a „Trump”-bejelentés meglepte a globális közvéleményt.
Fotó: AFP

Miért állítja Trump, hogy Putyin 10 éve próbálja rendezni az ukrán válságot?

Trump szerint a beszélgetés során Putyin azzal érvelt, hogy az ukrán konfliktus már hosszú ideje fennáll, és Oroszország „már egy évtizede” tárgyalni próbál.
Elemzők szerint ez a narratíva Moszkva számára kedvező: azt sugallja, hogy Oroszország békepárti szerepet játszott, és most már nincs mit „rendezni”, csak végre dönteni kell.
A Trump-nyilatkozat új lendületet adhat az amerikai külpolitikában annak, hogy az USA milyen szerepet vállal az ukrán ügyben – írja a Lenta.

Milyen következményekkel járhat Trump kijelentése?

A Trump-bejelentés több fronton is hatással lehet:

  • Az ukrán és orosz tárgyalások lendületet kaphatnak, ha Moszkva „békevállalkozóként” lép fel.
  • Az európai szövetségesek számára kérdésessé válhat, hogy meddig bízhatnak Washington támogatásában, ha Trump hangsúlyt vált.
  • Krízishelyzet is kialakulhat: ha az ukrán kormány úgy értelmezi, hogy Trump „engedményeket” készít, az destabilizálhatja a háborús frontokat.

 

