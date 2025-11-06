Trump részleteket árult el a Putyinnal folytatott, Ukrajnáról szóló beszélgetéséből

Trump egy üzleti fórumon részletezte korábbi telefonbeszélgetését Putyinnal: „Két héttel ezelőtt beszéltem vele, és azt mondta: tíz éve próbáljuk rendezni a háborút, de nem sikerült” – idézte az amerikai vezetőt az orosz hírügynökség.

Donald Trump részletezi korábbi beszélgetését Putyinnal az ukrajnai válságról – a „Trump”-bejelentés meglepte a globális közvéleményt.

Fotó: AFP

Miért állítja Trump, hogy Putyin 10 éve próbálja rendezni az ukrán válságot?

Trump szerint a beszélgetés során Putyin azzal érvelt, hogy az ukrán konfliktus már hosszú ideje fennáll, és Oroszország „már egy évtizede” tárgyalni próbál.

Elemzők szerint ez a narratíva Moszkva számára kedvező: azt sugallja, hogy Oroszország békepárti szerepet játszott, és most már nincs mit „rendezni”, csak végre dönteni kell.

A Trump-nyilatkozat új lendületet adhat az amerikai külpolitikában annak, hogy az USA milyen szerepet vállal az ukrán ügyben – írja a Lenta.

Milyen következményekkel járhat Trump kijelentése?

A Trump-bejelentés több fronton is hatással lehet: