Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump, Putyin és Zelenszkij

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump reményét fejezte ki, hogy személyesen találkozhat orosz és ukrán kollégáival, Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel, de leszögezte: ez csak egyetlen feltétel teljesülése esetén történhet meg.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Trump csak a végső békeegyezmény után találkozna Putyinnal és Zelenszkijjel

Az államfő a Truth Social közösségi oldalon közölte, hogy a találkozóra csak akkor kerül sor, ha a konfliktus rendezésére irányuló megállapodás végső szakaszába ér, vagy már közel van a lezáráshoz.

Trump kiemelte, hogy az elmúlt héten az amerikai delegáció jelentős előrelépést ért el az ukrajnai rendezésben. A javasolt béketervet finomították, és jelenleg csupán néhány vitatott kérdés maradt, amelyeket az elnök nem részletezett.

Az elnök hozzátette, hogy megbízta különleges képviselőjét, Steve Witkoffot, hogy folytasson tárgyalásokat az orosz elnökkel Moszkvában, míg az amerikai hadügyminiszter, Daniel Driscoll az ukrán fél képviselőivel találkozik.