Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Rendkívüli

Trump

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államoknak „egyelőre nincs szándékában” Tomahawk cirkálórakétákat küldeni Ukrajnának, de később akár meg is változtathatja az álláspontját. „Nem, legalábbis most nem. Igen, később változtathatok a döntésemen, de most nem” – fogalmazott az elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak.
A republikánus politikus arról is beszélt, hogy szerinte nincs olyan „utolsó csepp”, ami meggyőzné arról, hogy Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni a háborút. „Néha hagyni kell, hogy a dolgok a végükig menjenek. Ez egy kemény háború Putyin számára… és Ukrajnának is. Mindkét félnek nehéz. Időnként hagyni kell, hogy mindenki megértse, hol vannak a határok” – idézte a CNN az elnököt.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Trump: A háború hónapokon belül lezárulhat, Biden a felelős

Néhány órával később a CBS Newsnak adott interjúban Trump kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus „pár hónapon belül megoldható”. Hangsúlyozta, hogy Joe Bident tartja felelősnek a háború kitöréséért.

Nem lett volna háború, ha én vagyok az elnök. Négy évig nem volt háború, még csak kétség sem volt efelől – mondta Trump, hozzátéve, hogy az előző ciklusában a világ biztonságosabb volt.

Az amerikai elnök szerint Putyin „üzletelni akar az Egyesült Államokkal”, és ez szerinte elősegítheti a békét. Trump példaként hozta fel, hogy 2025 tavaszán India és Pakisztán közötti feszültséget vámfenyegetéssel oldotta meg, de ez a módszer Oroszországgal nem működik.

Nukleáris tesztek és világpolitikai feszültségek

A CBS-interjúban a nukleáris teszt kérdése is szóba került. Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok újraindítja a nukleáris kísérleteket, mert szerinte Oroszország és Kína „már most is titokban tesztel”.

„Több nukleáris fegyverünk van, mint bárki másnak. Oroszország a második, Kína a harmadik – de öt éven belül utolérhetnek minket. Tesztelnek a föld alatt, és senki sem tud róla. Mi viszont nem tesztelünk, pedig kellene” – mondta.

Amikor a CBS műsorvezetője megjegyezte, hogy Kína és Oroszország hivatalosan nem végez ilyen kísérleteket, Trump visszautasította a felvetést: „Ők tesztelnek, csak nem beszélnek róla. Mi is tesztelni fogunk, mert ők is tesztelnek.”

 

