Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

A republikánus politikus arról is beszélt, hogy szerinte nincs olyan „utolsó csepp”, ami meggyőzné arról, hogy Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni a háborút. „Néha hagyni kell, hogy a dolgok a végükig menjenek. Ez egy kemény háború Putyin számára… és Ukrajnának is. Mindkét félnek nehéz. Időnként hagyni kell, hogy mindenki megértse, hol vannak a határok” – idézte a CNN az elnököt.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Trump: A háború hónapokon belül lezárulhat, Biden a felelős

Néhány órával később a CBS Newsnak adott interjúban Trump kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus „pár hónapon belül megoldható”. Hangsúlyozta, hogy Joe Bident tartja felelősnek a háború kitöréséért.

Nem lett volna háború, ha én vagyok az elnök. Négy évig nem volt háború, még csak kétség sem volt efelől – mondta Trump, hozzátéve, hogy az előző ciklusában a világ biztonságosabb volt.

Az amerikai elnök szerint Putyin „üzletelni akar az Egyesült Államokkal”, és ez szerinte elősegítheti a békét. Trump példaként hozta fel, hogy 2025 tavaszán India és Pakisztán közötti feszültséget vámfenyegetéssel oldotta meg, de ez a módszer Oroszországgal nem működik.

Nukleáris tesztek és világpolitikai feszültségek

A CBS-interjúban a nukleáris teszt kérdése is szóba került. Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok újraindítja a nukleáris kísérleteket, mert szerinte Oroszország és Kína „már most is titokban tesztel”.

„Több nukleáris fegyverünk van, mint bárki másnak. Oroszország a második, Kína a harmadik – de öt éven belül utolérhetnek minket. Tesztelnek a föld alatt, és senki sem tud róla. Mi viszont nem tesztelünk, pedig kellene” – mondta.

Amikor a CBS műsorvezetője megjegyezte, hogy Kína és Oroszország hivatalosan nem végez ilyen kísérleteket, Trump visszautasította a felvetést: „Ők tesztelnek, csak nem beszélnek róla. Mi is tesztelni fogunk, mert ők is tesztelnek.”