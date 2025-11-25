Sarokba szorították Zelenszkijt – Trump mindenre képes a békéért

Donald Trump elsődleges célja az ukrajnai háború befejezése, bármilyen formában is jön létre a békemegállapodás.

Trump és Zelenszkij Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij a sarokba szorítva – Trump béketervét elfogadhatja Ukrajna

Az európai szövetségesek és Ukrajna a korábbi 28 pontos terv részletein vitatkoztak, amely a Donbasz átadását írta volna elő Oroszországnak. A Fehér Ház tisztviselői hangsúlyozták, hogy Trumpnak nincsenek piros vonalai, csak az számít, hogy mindkét fél elfogadja a megállapodást, és véget érjen a háború.

A legfontosabb cél a béke. Megállítani a harcot, a vérontást – ez a leglényegesebb

– mondta egy névtelenül nyilatkozó magas rangú tisztviselő. Trump készen áll aláírni bármilyen megállapodást, amely véget vet a háborúnak, és amelyet mindkét fél elfogad.

A javaslat korábbi változata Ukrajna számára jelentős területi engedményeket írt elő: a Donbasz, Luhanszk és a Krím átadását, valamint a NATO-csatlakozásról való lemondást. Trump azonban többször hangsúlyozta, hogy a terv nem végleges, a részletek rugalmasak – írta a Politico.

Egyes republikánus szenátorok – köztük Mitch McConnell és Lindsey Graham – aggódtak, hogy Trump háborúvégi fókusza hátrányos lehet Ukrajna számára. A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly szerint Trump célja egyszerű: mindkét felet folyamatos párbeszédben tartani, a kimeneteltől függetlenül, csupán a békére törekedve.

A tárgyalások eredményeként a tervet 19 pontra szűkítették, de Moszkva pesszimistább hangulatot mutat, ami lassíthatja Trump célját, a háború gyors lezárását. A jelenlegi terv a legjelentősebb javaslat a közel négyéves konfliktus lezárására, amely Európában 1945 óta a legnagyobb háború.