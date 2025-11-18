Európa egyik legszebb városa turistariasztó döntést hozott

A Travel+Leisure által idén Európa legjobb városának választott Firenzében új szabályozás lép életben. Eszerint több mint 50 utcában teljesen betiltják a kültéri ültetést, elsősorban a UNESCO-védett városrészben. A döntés olyan ikonikus helyeket is érint, mint a felújítás alatt álló Ponte Vecchio, illetve a turisták egyik kedvence, a Piazzale degli Uffizi. Ezekben a zónákban ugyan maradhat némi kültéri ülőhely, de tilos lesz például napernyőket vagy plexifalakat kihelyezni, amelyek a járvány óta terjedtek el, ez pedig erősen turistariasztó lehet, adott hírt a Sun.

A kültéri asztalok betiltása Firenzében turistariasztó döntésnek tűnik – Fotó: DIDEM MENTE / ANADOLU

A vendéglősök kétségbeestek a turistariasztó szabályozás miatt

A helyi éttermesek nem fogták vissza magukat.

A teraszunk létfontosságú. Nélküle bezárhatunk

– fakadt ki a Ristorante Pizzeria Il David tulajdonosa. Az étteremlánc 60 kültéri helyét érinti a tiltás. Mások szerint is Firenze vezetése szétveri a vendéglátást, miközben csak „a képeslapra illő látványt” védi.

A helyi lakosok szerint viszont a szűk utcák egyszerűen nem bírják el a rengeteg teraszt.

A belváros úgy nézett ki, mint egy akadálypálya. Elég volt

– magyarázta egy firenzei.

A Galleria dell’Accademia igazgatója egyenesen kijelentette, hogy Firenze gyönyörű, és vissza kell adni a lakosainak. Nem hagyhatjuk, hogy a turizmus agyonnyomja.

A város már korábban is keményen fellépett a tömegturizmussal szemben: 2021-ben kitiltották a piknikező turistákat a látványosságok elől – a bírság 150–500 euró (57600–192000 forint) volt. 2023-ban az olasz kormány betiltotta a rövid távú szállásokhoz kapcsolódó kulcsdobozokat és önálló check-in rendszereket, miután több százat rongáltak meg tüntetők Firenze, Milánó és Róma utcáin.

