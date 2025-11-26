Hírlevél

Hongkong

Pokoli tűz pusztított, négy ember meghalt egy társasházban – videó

A bambuszállványzat kaphatott lángra, majd a tűz onnan terjedt át több lakóépületre Hongkong, Wang Fuk Court lakótelepén. A lakástűzben négyen meghaltak, nyolc sérültet ápolnak és további személyek után kutat a rendőrség.
Brutális tűzeset történt Hongkong, Wang Fuk Court lakótelepén. A rendőrség közlése szerint a bambuszállványzat kapott lángra, majd a tűz onnan terjedt tovább három szomszédos épületre. További személyek lehetnek a romok alatt - írja a Sky News

tűz
A tűz átterjedt a szomszédos 31 emeletes épületekre is. Fotó: TOMMY WANG / AFP

További emberek után kutatnak a tűzzel érintett épületekben

A rövid tájékoztatás szerint a három sérült közül kettőt súlyos, egy embert pedig stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.

Több ember mentése még folyik, akik csapdába estek az épületben - közölte a rendőrség.

Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. At least four people were killed when a fire engulfed several high-rise blocks in a Hong Kong residential estate on November 26, the government said, with media reporting that some residents were trapped inside. (Photo by AFP)
Fotó: STR / AFP

A tűz a magas lakóépületeket körülvevő bambuszállványzaton át terjedt el rendkívül gyorsan. 

Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. Four people died after multiple blocks in a Hong Kong residential estate went up in flames on November 26, with local media earlier reporting that some residents were trapped. (Photo by Yan ZHAO / AFP)
Fotó: YAN ZHAO / AFP

A helyszínen készült videókon látható, hogy a tűzoltók létráról vízzel oltják a lángokat. A tűzoltóságot délután riasztották a tűzhöz, amelyet az 5-ös skálán a második legsúlyosabb, 4-es fokozatba soroltak. 

A hongkongi média hivatalosan meg nem erősített beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt.

A Taj Po városrész Hongkong Új területeihez tartozik, és a város északi, magasabb részén fekszik, Sencsen mellett. Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát. 

Az Origo 2024-ben egy hasonló hongkongi tűzről számolt be.
 

 

