Pokoli tűz pusztított, négy ember meghalt egy társasházban – videó

Brutális tűzeset történt Hongkong, Wang Fuk Court lakótelepén. A rendőrség közlése szerint a bambuszállványzat kapott lángra, majd a tűz onnan terjedt tovább három szomszédos épületre. További személyek lehetnek a romok alatt - írja a Sky News.

A tűz átterjedt a szomszédos 31 emeletes épületekre is. Fotó: TOMMY WANG / AFP

További emberek után kutatnak a tűzzel érintett épületekben

A rövid tájékoztatás szerint a három sérült közül kettőt súlyos, egy embert pedig stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.

Több ember mentése még folyik, akik csapdába estek az épületben - közölte a rendőrség.

Fotó: STR / AFP

A tűz a magas lakóépületeket körülvevő bambuszállványzaton át terjedt el rendkívül gyorsan.

Fotó: YAN ZHAO / AFP

A helyszínen készült videókon látható, hogy a tűzoltók létráról vízzel oltják a lángokat. A tűzoltóságot délután riasztották a tűzhöz, amelyet az 5-ös skálán a második legsúlyosabb, 4-es fokozatba soroltak.

A hongkongi média hivatalosan meg nem erősített beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt.

A Taj Po városrész Hongkong Új területeihez tartozik, és a város északi, magasabb részén fekszik, Sencsen mellett. Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát.

