Újabb tragikus tűzeset, 3 kislány és anyjuk halt meg a lángok között

Három gyerek és egy felnőtt életét vesztette egy kedd éjszaka történt tűzesetben a dél-szlovákiai Garamkovácsiban (Kozárovce) – jelentették szlovákiai médiaforrások hatósági közlésekre hivatkozva szerdán az MTI szerint.

Három gyerek és egy felnőtt életét vesztette egy kedd éjszaka történt tűzesetben a dél-szlovákiai Garamkovácsiban. (A kép illusztráció.)

A tűzeset oka egyelőre ismeretlen.

A tűz egy családi házban ütött ki, amely teljesen leégett, a teteje beomlott – közölte a tűzoltóság. A szerencsétlenségről a ma7 felvidéki magyar hírportál azt írta: abban egy ott lakó családanya és három gyereke, egy 4, egy 6 és egy 8 éves kislány vesztette életét.

Helyi lakosok közléseire hivatkozva hozzátették: a házban még egy gyermek élt, neki sikerült kimenekülnie az égő házból.

Szlovákiában idén márciusban már történt egy hasonló, több emberéletet követelő tűzeset.

Akkor a kelet-szlovákiai Nagysároson (Velky Saris) konténerépítményekben ütött ki tűz, amelyben öt ember, egy felnőtt és négy gyerek halt meg.

