Már több mint 128 halottja van a hongkongi tűzvésznek

Hongkongban a modern idők egyik legpusztítóbb háztüze történt a héten: a Tai Po negyedben álló Wang Fuk Court lakókomplexum hét, egyenként 32 emeletes tornya égett ki. A pokoli tűzvész halálos áldozatainak száma már legalább 128 főre nőtt, és a hatóságok szerint a szám tovább emelkedhet, hiszen mintegy 200 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.
A katasztrófa mértékét jól jelzi, hogy a szerdán keletkezett tűzvész okozta romok között még szombat reggel is a hongkongi rendőrség fehér védőruhás szakemberei kutattak az esetleges túlélők után a helyenként még mindig füstölgő, instabil betonszerkezetek között, számolt be a Daily Mail.

40 órán át tombolt a pokoli tűzvész 

A tűz több mint 40 órán át égett, és az előzetes vizsgálatok szerint a külső felújításhoz használt bambuszállványzat, műanyag védőhálók és nem megfelelő tűzállóságú műanyag panelek gyorsították fel a terjedését. A viharos szél pedig percek alatt végigsöpörte a lángokat az épületeken. A Hongkong egyik legsűrűbben lakott területén található komplexum lakásaiban összesen csaknem 2000 otthon található, és mintegy 4800 ember él itt.

A hongkongi tűzoltók beszámolói szerint a hő olyan extrém volt, hogy a 32 emeletes épületek feléig sem tudtak a létrákkal és a víztömlőkkel feljutni, a helikopteres oltás is életveszélyes lett volna, ezért rengeteg lakó a felsőbb szinteken rekedt. A tragédia egyik legmegrázóbb áldozata egy 37 éves tűzoltó, aki szolgálat közben tűnt el, és fél órával az utolsó rádiókapcsolat után találtak rá halálos égési sérülésekkel.

Letartóztatták a felújítást végző cég vezetőit

A rendőrség nyolc embert vett őrizetbe, köztük az egyik építőipari vállalat vezetőit és egy mérnöki tanácsadót, gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. A hatóságok átkutatták a Prestige Construction & Engineering Co. irodáját is, amely a felújításokért felelt. A cég vezetői nem reagálnak a megkeresésekre. A nyomozók szerint elképzelhető, hogy a nem tűzálló műanyaghab-panelek, illetve más szabálytalanul használt anyagok okozták a gyors terjedést.

A tűz idején 900 lakót evakuáltak, köztük időseket és kisgyermekes családokat. Sokan még ma is iskolákban és ideiglenes menedékhelyeken várják a híreket az eltűnt szeretteikről. Összesen több mint 70 sérültről tudni, közülük több mint 40-en még kórházban vannak.

Háromnapos nemzeti gyász, megszólalt III. Károly király is 

Hongkongban háromnapos hivatalos gyászidőszak kezdődött. John Lee kormányzó és a város vezetése szombat reggel háromperces néma tiszteletadással emlékezett az áldozatokra. A városban 18 gyászhelyet alakítottak ki, ahol fehér és sárga virágokkal, kézzel írt üzenetekkel emlékeznek az elhunytakra. 

Feleségemmel mély szomorúsággal értesültünk a Tai Po-i tűz pusztításáról… Szívünk és imáink minden érintett mellett állnak

– írta többek között a megrendítő hangvételű levelében a brit uralkodó, III. Károly, aki külön méltatta a hongkongi tűzoltók „rendkívüli bátorságát”, valamint a civil lakosság „megható összefogását”.

A kutatás a végéhez közelít, de a halottak száma tovább nőhet

A hatóságok ma megkezdték a teljes toronyházsor lakásonkénti feltörését, hogy sehol ne maradjon elzártan fekvő áldozat. A szakértők szerint a két elsőként lángra kapott torony felsőbb szintjein vesztették a legtöbben az életüket. 

A tragédia már most súlyosabb, mint az 1996-os kowlooni tűz (41 halott), míg a mostani katasztrófát csak a 1948-as raktártűz múlta felül (176 halott) Hongkonban. A városban jelenleg több tízezer hasonló korú lakóház áll, amelyekben – az új szabályozások előtt épülve – nincs tűzoltóberendezés és nincs tűzvédelmi menekülőszint.

Hongkongi tűz: porig égett a toronykomplexum

Csütörtökön írtunk először az Origón arról, hogy Hongkong történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze rázta meg a várost. A hongkongi tűz terjedése, okai és a felelősség kérdése továbbra is számos megválaszolatlan kérdést hordoz.

