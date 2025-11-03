Súlyos tűzvész pusztított egy híres francia kolostorban

Tűzvész pusztított az Ardennek Notre-Dame-jaként ismert Mont-Dieu ősi kolostorában vasárnap. A tűz súlyos károkat okozott a középkori műemlékvédelem alatt álló főépületben – írja a France 24.

Tűzvész pusztított az Ardennek Notre-Dame-jaként ismert Mont-Dieu ősi kolostorában vasárnap

Fotó: ANNE FRAIPONT / -

Sok faanyag volt az épületben. Nincs többé tető, nincs többé padló, csak a falak maradtak meg

– mondta Anne Fraipont, a közeli Tannay-le-Mont-Dieu falu polgármestere.

A tűzoltók helyi idő szerint délelőtt 10 órakor érkeztek a helyszínre, az oltási munkálatok délutánba nyúlóan tartottak.

A hatóságok közlése szerint a tűzvész olyan mértékű pusztítást végzett, hogy az épület félő, hogy összeomlik.

A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.

Tűzvész tett tönkre egy 400 éves kolostort

Ahogy arról az Origo már beszámolt, október közepén drámai esemény rázta meg Olaszországot: tűz ütött ki a csaknem 400 éves Milánó közelében található Bernaga kolostorban. Az épület nemcsak történelmi és vallási jelentőséggel bírt, hanem számos felbecsülhetetlen értékű műtárgynak is otthont adott. A tragédia szerencsére nem követelt emberéletet, de a kulturális veszteség hatalmas.

Halálos tűz az áruházban

Tűz pusztított egy élelmiszerboltban Mexikóban a hétvégén. A lángok hirtelen csaptak fel, sokan az épületben rekedtek, a tűzesetben legalább 23 ember vesztette életét, köztük több gyermek.