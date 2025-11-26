Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli

Olvasta már?

tűzvész

Tűzvész pusztított egy zsúfolt negyedben, ezrek maradtak fedél nélkül

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Kedden este lángok csaptak fel a bangladesi főváros egyik zsúfolt negyedében. Dakka Mohakáli nevű körzetében több ezer ember otthonát pusztította el a tűzvész.
Több mint 1500 viskó semmisült meg egy tűzvészben a bangladesi főváros, Dakka egyik zsúfolt nyomornegyedében, több ezren maradtak otthon nélkül – derült ki a helyi tűzoltóság szerdai beszámolójából.

Tűzvész pusztított Bangladesben – Fotó: MD. RAKIBUL HASAN RAFIU / NurPhoto

Tűzvész pusztított egy bangladesi nyomornegyedben

A lángok a tájékoztatás szerint kedd este csaptak fel Dakka Mohakáli nevű körzetében. A tűzoltóbrigádokat vezető Tádzsuliszlám Csódri azt mondta, az oltásban 19 tűzoltóautó vett részt, ám még így is csaknem 16 órába telt a tűz eloltása, Rasid bin Hálid, a tűzoltóság egyik dolgozója pedig hozzátette, hogy a szűk sikátorok és a rengeteg ember megnehezítette a tűzoltók munkáját. A nyomornegyedben, ahol becslések szerint 100 ezer ember él – többségük rosszul összetákolt, bádogfedelű kunyhókban – gyakoriak a tűzesetek.

Halálos tűz Japánban

A Tokiótól csaknem 770 kilométerre található Óita város egyik teljes körzetét elpusztította a tűzvész. A lángok több mint 48 ezer négyzetmétert emésztettek fel, és az erős szél következtében nemcsak a sűrűn lakott városrészekre, hanem a környező erdős területekre is átterjedtek.

Mi történt a Teslánál?

Hatalmas tűz pusztított Marseille közelében: egy Tesla márkakereskedésnél összesen 24 elektromos autó vált a lángok martalékává, de személyi sérülés nem történt.

 

 

