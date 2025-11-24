Hírlevél

Udo Kier

Elhunyt Udo Kier legendás színész

81 éves korában elhunyt Udo Kier német színész. Udo Kier karrierje során több mint 200 filmben tűnt fel, olyan ikonikus alkotásokban szerepelt, mint az Armageddon, a Penge vagy a Command & Conquer: Red Alert 2 és a Command & Conquer: Yuri’s Revenge, melyekben Yurit alakította.
Elhunyt Udo Kier legendás német színész, aki évtizedeken át meghatározta a hollywoodi filmes ipart – írja a Guardian

Udo Kier német színész
Udo Kier német színész Fotó: YING TANG / NurPhoto

Kier jellegzetes, markáns jelenléte miatt gyakran alakított gonosztevőket, vámpírokat, és sokan a modern filmtörténet egyik legemlékezetesebb karakterszínészeként tartották számon. 

Véletlenül fedezték fel Udo Kiert

A színész 1944-ben született Németországban, Udo Kierspe néven. Drámai körülmények között jött a világra: néhány órával a születése után lebombázták a kórházat, és édesanyjával együtt a romok közül mentették ki őket. 

Tizenévesen egy gyárban dolgozott, majd Londonba költözött tanulni, ahol véletlenül fedezték fel. Innentől egyre több szerepet kapott, és 1970-ben a Boszorkányok, amíg a vér hajtja őket (Mark of the Devil) című horror hozta meg számára az áttörést. 

Karrierjét sokszor a véletlenek irányították. Egy repülőn találkozott Andy Warhol rendezőjével, Paul Morrissey-vel, aki először Frankenstein, majd Dracula szerepét bízta rá. Ezután következtek Fassbinder filmjei, köztük a Lola, a Lili Marleen és a Berlin Alexanderplatz. 

Amerikában Gus Van Sant indította el, aki az Otthonom, Idaho (My Own Private Idaho) című filmben adott neki szerepet. Innen vezetett az út Madonna videóklipjeihez (Erotica, Deeper and Deeper), majd hollywoodi sikerekhez, például az Ace Ventura, az Armageddon vagy a Penge mellékszerepeihez. 

Későbbi éveiben sem lassított: feltűnt S. Craig Zahler kemény filmjeiben, majd főszerepet kapott a 2022-es Hattyúdal (Swan Song) című filmben, amelyben egy excentrikus, visszavonult fodrászt alakított. 

 

