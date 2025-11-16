Hírlevél

ufc

Felismerhetetlenül véresre verték a gyönyörű ketrecharcost

Tracey Cortez súlyos sérülésekkel és vereségével távozott a Madison Square Gardenből, miután Erin Blanchfield a második menetben földre kényszerítette. A híres UFC-sztárnak karrierje során ez volt az első mérkőzése, amit fel kellett adnia.
Vérző arccal és feldagadt szemmel ért véget Tracey Cortez számára a szombat esti UFC-gála a Madison Square Garden-ben, ahol Erin Blanchfield fölényes teljesítménnyel győzte őt le.

Tracey Cortez, UFC
Tracey Cortez mexikói származású amerikai UFC-sztár
Fotó: Tracey Cortez / Facebook

A 26 éves amerikai harcos már a meccs elején több erős ütést mért Cortezre, köztük azt a kombinációt is, amely megnyitotta a homloka felett tátongó sebet. 

A második menetben Blanchfield hátsó fojtása hozta el a befejezést, ezzel Tracey Cortez karrierje első ilyen vereségét szenvedte el. 

A népszerű, mexikói származású UFC-harcos a sok kemény ütéstől a mérkőzés végére szinte felismerhetetlenné vált – írja a Daily Mail, ahol képeket is találnak a meccsről.

UFC-reváns: Blanchfield visszavágott

Blanchfield egyéves kihagyás után tért vissza az oktagonba, és domináns harcosságával, birkózótudásával nem adott teret ellenfelének, rendre visszaverte Cortez próbálkozásait a földön. 

Erin ezzel a győzelemmel nemcsak kétkedőit hallgattatta el, akik a csaknem egyéves kihagyás utáni visszatérését kérdőjelezték meg, hanem revánsot is vett: 2019-ben regionális szinten még Cortez győzte le őt. 

Az UFC-gála korai szakaszában is akadt meglepetés: Ethyn Ewing mindössze két napos felkészüléssel aratott imponáló győzelmet Malcolm Wellmaker felett.

Amúgy a 31 éves Tracey Cortez szexi alakjáról a közelmúltban mi is írtunk. 

 

