Felismerhetetlenül véresre verték a gyönyörű ketrecharcost

Vérző arccal és feldagadt szemmel ért véget Tracey Cortez számára a szombat esti UFC-gála a Madison Square Garden-ben, ahol Erin Blanchfield fölényes teljesítménnyel győzte őt le.
A 26 éves amerikai harcos már a meccs elején több erős ütést mért Cortezre, köztük azt a kombinációt is, amely megnyitotta a homloka felett tátongó sebet.
A második menetben Blanchfield hátsó fojtása hozta el a befejezést, ezzel Tracey Cortez karrierje első ilyen vereségét szenvedte el.
A népszerű, mexikói származású UFC-harcos a sok kemény ütéstől a mérkőzés végére szinte felismerhetetlenné vált – írja a Daily Mail, ahol képeket is találnak a meccsről.
UFC-reváns: Blanchfield visszavágott
Blanchfield egyéves kihagyás után tért vissza az oktagonba, és domináns harcosságával, birkózótudásával nem adott teret ellenfelének, rendre visszaverte Cortez próbálkozásait a földön.
Erin ezzel a győzelemmel nemcsak kétkedőit hallgattatta el, akik a csaknem egyéves kihagyás utáni visszatérését kérdőjelezték meg, hanem revánsot is vett: 2019-ben regionális szinten még Cortez győzte le őt.
Az UFC-gála korai szakaszában is akadt meglepetés: Ethyn Ewing mindössze két napos felkészüléssel aratott imponáló győzelmet Malcolm Wellmaker felett.
Amúgy a 31 éves Tracey Cortez szexi alakjáról a közelmúltban mi is írtunk.