UFO-leleplezés közeleg? Ez a film mindent felforgathat, amit a világról hittünk

A filmet Dan Farah, a Ready Player One producere készítette, aki három év alatt 34 katonai, hírszerzési és kormányzati tisztviselőt interjúvolt meg. Az interjúalanyok szerint az UFO-k mögött álló bizonyítékok már régen túlnőttek a találgatásokon, és a háttérben egy évtizedek óta zajló technológiai verseny húzódik – írja a NewYorkPost.
A trailerben megszólal:
- Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere, aki rejtélyes objektumokról beszél, amelyek korlátozott nukleáris létesítmények fölött bukkanhattak fel,
- Jay Stratton, a DIA volt vezető elemzője, aki szerint „az az ország lesz a világ ura, amelyik először fejti meg ezt a technológiát.”
A dokumentumfilm arra utal, hogy kongresszusi tagok, sőt, amerikai elnökök is csak az utóbbi években szereztek tudomást arról, mi zajlik a háttérben, miután bejelentők sorra hozták nyilvánosságra a titkokat.
UFO-k és a 80 éve zajló titkos technológiai verseny következményei
Farah szerint az elmúlt 80 évben egy szűk elit olyan projekteken dolgozott, amelyek a „Manhattan-terv szteroidokon” leírással érthetők meg: reverse engineering módszerrel próbálják megfejteni és lemásolni a feltételezett nem emberi eredetű technológiát.
A film hangsúlyozza:
- ha egy rivális nagyhatalom, például Oroszország vagy Kína fejti meg először a rendszert, annak súlyos geopolitikai következményei lehetnek,az UFO- és UAP-jelenségek félvállról vétele ma már komoly biztonsági kockázat,
- a technológiai fölény akár évtizedekre meghatározhatja a globális erőviszonyokat.
Az alkotás azt is felveti, hogy Donald Trump lehet az első amerikai elnök, aki hivatalosan beszél majd a jelenségről, ami történelmi bejelentést eredményezhet.
Hol és mikor látható A Közzététel Kora?
A Közzététel Kora november 21-én kerül a mozikba, méghozzá New York, Washington D.C. és Los Angeles több kiválasztott vetítőhelyén. Ugyanezen a napon elérhetővé válik az Amazon Prime kínálatában is, ahol megvásárolható vagy kibérelhető lesz. A dokumentumfilmet korábban már levetítették az SXSW fesztiválon, ahol jelentős érdeklődést és komoly figyelmet kapott a szakmai közönségtől.
