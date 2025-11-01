Bizarr összefüggést találtak a nukleáris tesztek és az UFO-észlelések között

A kutatók több ezer, 1949 és 1957 között készült csillagászati felvételt vizsgáltak meg a kaliforniai Palomar Obszervatórium archívumából. Olyan rövid életű fényes objektumokra bukkantak, amelyek egy képen még megjelentek, a következőn pedig már eltűntek. A képek mind a Szputnyik–1 fellövése előtti időszakból származnak, tehát nem magyarázhatók műholdakkal vagy modern technológiával – tájékoztat a Newsweek.
A tudósok ezután összevetették a megjelenésük időpontját az azonos évek UFO-észleléseivel és a felszíni nukleáris tesztekkel – megdöbbentő eredménnyel.
Lehet kapcsolat a nukleáris kísérletek és az UFO-jelenségek között?
A kutatás szerint:
- 45%-kal nagyobb eséllyel jelentek meg az objektumok egy nappal nukleáris fegyvertesztek után
- 8,5%-kal nőtt az észlelések száma minden plusz bejelentett UFO mellett
- Az UAP/UFO megfigyelések is gyakoribbá váltak a nukleáris tesztek időablakaiban
A tudósok szerint fizikai magyarázat lehet a Cherenkov-sugárzás nevű jelenség, amely erős radioaktív részecskék esetén látható fényt okozhat a légkörben. Több korabeli beszámoló is „tűzgolyókat” említ a robbantások után.
Mi történik valójában az égen?
A kutatók egyelőre óvatosak:
Eredményeink megerősítik, hogy a jelenség valós, és további vizsgálatot igényel.
Egy dolog azonban biztos:
a rejtélyes fények eredete továbbra is ismeretlen — de az összefüggések túl erősek ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják őket.
A tudomány következő nagy kérdése lehet: vajon valaki más is figyeli a nukleáris erő fitogtatását?
A világot nemcsak az UFO-k tartják lázban, hanem a 3I/ATLAS elnevezésű ismeretlen objektum is, amely sebesen halad a Nap irányába. A részleteket az Origo.hu oldalán találja!