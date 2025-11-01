Bizarr összefüggést találtak a nukleáris tesztek és az UFO-észlelések között

A kutatók több ezer, 1949 és 1957 között készült csillagászati felvételt vizsgáltak meg a kaliforniai Palomar Obszervatórium archívumából. Olyan rövid életű fényes objektumokra bukkantak, amelyek egy képen még megjelentek, a következőn pedig már eltűntek. A képek mind a Szputnyik–1 fellövése előtti időszakból származnak, tehát nem magyarázhatók műholdakkal vagy modern technológiával – tájékoztat a Newsweek.

Kutatók szerint az UFO-jelenségek összefügghetnek a nukleáris fegyverkísérletekkel

Fotó: Unsplash

A tudósok ezután összevetették a megjelenésük időpontját az azonos évek UFO-észleléseivel és a felszíni nukleáris tesztekkel – megdöbbentő eredménnyel.

Lehet kapcsolat a nukleáris kísérletek és az UFO-jelenségek között?

A kutatás szerint:

45%-kal nagyobb eséllyel jelentek meg az objektumok egy nappal nukleáris fegyvertesztek után

8,5%-kal nőtt az észlelések száma minden plusz bejelentett UFO mellett

Az UAP/UFO megfigyelések is gyakoribbá váltak a nukleáris tesztek időablakaiban

A tudósok szerint fizikai magyarázat lehet a Cherenkov-sugárzás nevű jelenség, amely erős radioaktív részecskék esetén látható fényt okozhat a légkörben. Több korabeli beszámoló is „tűzgolyókat” említ a robbantások után.

Mi történik valójában az égen?

A kutatók egyelőre óvatosak:

Eredményeink megerősítik, hogy a jelenség valós, és további vizsgálatot igényel.

Egy dolog azonban biztos:

a rejtélyes fények eredete továbbra is ismeretlen — de az összefüggések túl erősek ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják őket.

A tudomány következő nagy kérdése lehet: vajon valaki más is figyeli a nukleáris erő fitogtatását?

