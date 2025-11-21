Zelenszkij brutális fenyegetést kapott Washingtonból, most dől el minden

Az Egyesült Államok fenyegetést intézett Ukrajna felé, jelezve, hogy megszüntetheti az fegyver- és hírszerzési támogatást, ha Kijev nem írja alá a washingtoni közvetítésű béketervet – jelentette a Reuters két, a helyzettel tisztában lévő forrásra hivatkozva.

Ukrajna: az Egyesült Államok fenyegetése a béketerv aláírása miatt – hírszerzési és fegyverszállítás felfüggesztése Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /

A beszámoló szerint Kijev nagyobb nyomás alatt áll Washington részéről, mint bármely korábbi béketárgyalás során, és az amerikai fél azt várja, hogy Ukrajna következő csütörtökig aláírja a keretmegállapodást.