Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

béketerv

Zelenszkij brutális fenyegetést kapott Washingtonból, most dől el minden

1 órája
Az Egyesült Államok jelezte Ukrajna felé, hogy megszünteti a fegyver- és hírszerzési támogatást, ha Kijev nem írja alá a Washington által közvetített béketervet. A fenyegetés célja, hogy Ukrajna következő csütörtökig aláírja a keretmegállapodást.
Az Egyesült Államok fenyegetést intézett Ukrajna felé, jelezve, hogy megszüntetheti az fegyver- és hírszerzési támogatást, ha Kijev nem írja alá a washingtoni közvetítésű béketervet – jelentette a Reuters két, a helyzettel tisztában lévő forrásra hivatkozva.

Ukrajna: az Egyesült Államok fenyegetése a béketerv aláírása miatt – hírszerzési és fegyver-szállítás felfüggesztése
Ukrajna: az Egyesült Államok fenyegetése a béketerv aláírása miatt – hírszerzési és fegyverszállítás felfüggesztése Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /  

A beszámoló szerint Kijev nagyobb nyomás alatt áll Washington részéről, mint bármely korábbi béketárgyalás során, és az amerikai fél azt várja, hogy Ukrajna következő csütörtökig aláírja a keretmegállapodást.

 

