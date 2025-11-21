Zelenszkij brutális fenyegetést kapott Washingtonból, most dől el minden

Az Egyesült Államok jelezte Ukrajna felé, hogy megszünteti a fegyver- és hírszerzési támogatást, ha Kijev nem írja alá a Washington által közvetített béketervet. A fenyegetés célja, hogy Ukrajna következő csütörtökig aláírja a keretmegállapodást.
A beszámoló szerint Kijev nagyobb nyomás alatt áll Washington részéről, mint bármely korábbi béketárgyalás során, és az amerikai fél azt várja, hogy Ukrajna következő csütörtökig aláírja a keretmegállapodást.
