Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Ukrajna

Reagáltak az ukránok Trump béketervére – erre senki sem számított

5 órája
Ukrajna elutasította a USA béketervének egyes rendelkezéseit, hangsúlyozva, hogy továbbra is kizárólag saját döntése alapján választja meg szövetségeseit. A kijelentést az ENSZ Biztonsági Tanácsában tették, ahol egyértelművé vált, hogy Kijev nem enged kompromisszumot szuverén jogaiból.
UkrajnaTrumpUSA

Ukrajna nem fogadta el az Egyesült Államok béketervének egyes pontjait – jelentette be Kijev képviselője, Kristina Gajovicsin az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén. A közvetített felvétel elérhető az ENSZ hivatalos oldalán.

ukrajna
Ukrajna nemet mondott az Egyesült Államoknak
Fotó: AFP

Ukrajna nemet mondott a béketerv egyes pontjaira

„Nem fogunk beleegyezni semmilyen törekvésbe, amely sértené a szuverén jogunkat arra, hogy eldöntsük, mely szövetségekhez kívánunk csatlakozni” – hangsúlyozta Gajovicsin.

Az ukrán diplomata világossá tette, hogy Kijev továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy saját belátása szerint dönthessen katonai és politikai szövetségeiről, és nem hajlandó kompromisszumot kötni szuverenitása rovására.

 

