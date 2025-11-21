Reagáltak az ukránok Trump béketervére – erre senki sem számított

Ukrajna elutasította a USA béketervének egyes rendelkezéseit, hangsúlyozva, hogy továbbra is kizárólag saját döntése alapján választja meg szövetségeseit. A kijelentést az ENSZ Biztonsági Tanácsában tették, ahol egyértelművé vált, hogy Kijev nem enged kompromisszumot szuverén jogaiból.
Ukrajna nem fogadta el az Egyesült Államok béketervének egyes pontjait – jelentette be Kijev képviselője, Kristina Gajovicsin az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén. A közvetített felvétel elérhető az ENSZ hivatalos oldalán.
Ukrajna nemet mondott a béketerv egyes pontjaira
„Nem fogunk beleegyezni semmilyen törekvésbe, amely sértené a szuverén jogunkat arra, hogy eldöntsük, mely szövetségekhez kívánunk csatlakozni” – hangsúlyozta Gajovicsin.
Az ukrán diplomata világossá tette, hogy Kijev továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy saját belátása szerint dönthessen katonai és politikai szövetségeiről, és nem hajlandó kompromisszumot kötni szuverenitása rovására.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!