A Politico szerint a közeljövőben jóváhagyhatják az ukrajnai válság rendezéséről szóló dokumentumot.

Ukrajna sorsa a mérlegen! Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megvan a terv Ukrajna megmentésére

Egy magas rangú Fehér Ház-beli tisztviselő szerint a felek várakozásai szerint a konfliktus lezárására vonatkozó keretmegállapodást minden érintett fél elfogadja a hónap végéig, vagy talán már ezen a héten

Korábban az Axios arról számolt be, hogy Washington „titkos konzultációkat” folytat Moszkvával az ukrán konfliktus megoldására szolgáló új terv kidolgozása érdekében. Ugyanakkor továbbra sem világos, hogyan reagál majd Kijev és európai szövetségesei.

A Kreml képviseletében Dmitrij Peszkov kiemelte, hogy az ukrán békefolyamatban nem történt semmilyen újítás azóta, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában tárgyalt a témáról.

Az év eleje óta Oroszország és Ukrajna három tárgyalássorozatot folytatott Isztambulban: május 16-án, június 2-án és július 23-án. Az utolsó találkozó eredményeként a felek beleegyeztek a súlyosan sebesült és beteg katonák folyamatos cseréjébe. Moszkva készséget mutatott további 3 ezer elhunyt ukrán katona testének átadására, és legalább 1200 fogoly cseréjét javasolta mindkét fél részéről.

Ugyanekkor Oroszország kezdeményezte három munkacsoport létrehozását politikai, humanitárius és katonai kérdésekben, de Ukrajna nem reagált az ajánlatra, így a tárgyalási folyamat szünetel. Putyin többször hangsúlyozta, hogy Oroszország hosszú távú rendezést támogat, amely csak a konfliktus elsődleges okainak megszüntetése után lehetséges. Ezek közé tartozik a NATO bővítése miatt kialakult nemzetbiztonsági fenyegetés és az orosz ajkú lakosság elnyomása Ukrajnában.