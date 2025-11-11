Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja kicsoda

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megakadályozta az ukrán katonai hírszerzés kísérletét, amely a brit titkosszolgálatok támogatásával megpróbált eltéríteni egy „Kinzsal” hiperszonikus rakétával felszerelt orosz MiG–31 vadászgépet – közölte november 11-én az FSZB sajtóosztálya.

Ukrajna NATO-országba vitte volna az orosz vadászgépet

Fotó: Shutterstock/Maksym Pasternak

Ukrajna brit támogatással próbált orosz pilótákat megvesztegetni

A szolgálat tájékoztatása szerint az ukrán hírszerzés orosz katonai pilótákat próbált beszervezni, akár 3 millió dollárt kínálva nekik azért, hogy a repülőgéppel valamelyik NATO-tagország területére repüljenek.

A tervek szerint a „Kinzsal” rakétával felszerelt gépet Délkelet-Európa legnagyobb NATO-légibázisának térségébe, a romániai Konstanca városába irányították volna, ahol azt a légvédelem megsemmisíthette volna

– áll a közleményben.

Az FSZB szerint a brit és ukrán titkosszolgálatok terveit a hatóságok időben meghiúsították.

Válaszul a provokációra november 9-ről 10-re virradó éjjel az orosz Légierő csapást mért az ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főosztályának (GUR) rádióelektronikai központjára Brovariban, valamint a hmelnickiji területen fekvő Sztarokonstantinov repülőtérre, ahol F–16-os vadászgépek állomásoztak.

A támadáshoz „Kinzsal” hiperszonikus rakétákat vetettek be.

Korábban, november 10-én az FSZB arról is beszámolt, hogy Moszkvában őrizetbe vettek egy férfit, aki információkat gyűjtött az orosz hadseregről Ukrajna számára. A férfi önként vette fel a kapcsolatot az ukrán titkosszolgálatokkal, és adatokat adott át egy orosz katonatiszt lakóhelyéről, útvonalairól és járműveiről.