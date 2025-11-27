Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Törökország Nemzetbiztonsági Tanácsa szerint olyan fejlemények zajlanak, amelyek az ukrajnai konfliktus újabb eszkalációjára utalnak. A testület közleménye hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet alapos értékelése után elengedhetetlennek látják a diplomáciai rendezés erősítését, különösen a feszültségek növekedésének kockázata miatt - tájékoztat a Lenta.

Ankara szerint az ukrajnai konfliktus tárgyalásokat igényel

Ukrajnai konfliktus: Ankara a diplomácia elsődlegességét hangoztatja

A török vezetés szerint az ország továbbra is kész nemzetközi partnereivel együttműködve a tartós béke megteremtésén dolgozni. Ankara korábban már jelezte, hogy Törökország alkalmas helyszín lehet egy orosz–ukrán tárgyalási fordulóra, és ezt továbbra is reális, támogatandó lehetőségként látják.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök ugyancsak azt hangsúlyozta: az ukrajnai konfliktus tartós rendezése csak olyan tárgyalási alap létrehozásával lehetséges, amely minden érintett fél számára elfogadható. A török diplomácia ezért mindkét fél felé nyitva hagyja a kommunikációs csatornákat, és kész hozzájárulni a helyzet békés megoldásához.

