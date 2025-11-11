Sokkban Oroszország, példátlan terrort szabadított el Ukrajna

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az ukrán drón-támadások ezúttal két, az ukrán határtól több mint ezer kilométerre fekvő orosz területet érintettek. A támadások célpontjai a Saratov és Orenburg régiók voltak. A hatóságok szerint az incidensek november 11-én, moszkvai idő szerint reggel nyolc és kora délután egy óra között történtek - írja a Lenta.

Ukrán drón támadta meg az Orenburg és Saratov régiókat – közölte az orosz védelmi minisztérium

A közlés szerint két drónt lőttek le a Saratov régióban, amely körülbelül 700 kilométerre található az ukrán határtól, míg egy továbbit az Orenburg térségében semmisítettek meg, mintegy 1400 kilométerre Ukrajnától. A támadás során merevszárnyú, pilóta nélküli repülőeszközöket használtak, amelyeket az orosz légvédelem időben észlelt és megsemmisített.

A védelmi tárca hozzátette: ugyanebben az időszakban a Fekete-tenger felett is lelőttek egy újabb ukrán drónt. A hivatalos közlés szerint az orosz légvédelem az utóbbi napokban több tucat hasonló eszközt semlegesített – csak a keddről szerdára virradó éjjel 37 drónt lőttek le különböző orosz régiók felett, közülük tízet a Krím térségében.

A történtek tovább erősítik azt a tendenciát, hogy az ukrán fegyveres erők egyre mélyebben hajtanak végre csapásokat az orosz területen belül, miközben Moszkva az ország légvédelmének fokozott működéséről számol be.