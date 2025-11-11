Sokkban Oroszország, példátlan terrort szabadított el Ukrajna

Hírlevél

Az ukrán drónok ismét mélyen Oroszország területén hajtottak végre támadást. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az Orenburg és Saratov régiók felett több eszközt is megsemmisítettek a légvédelmi erők.
Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az ukrán drón-támadások ezúttal két, az ukrán határtól több mint ezer kilométerre fekvő orosz területet érintettek. A támadások célpontjai a Saratov és Orenburg régiók voltak. A hatóságok szerint az incidensek november 11-én, moszkvai idő szerint reggel nyolc és kora délután egy óra között történtek - írja a Lenta.

A közlés szerint két drónt lőttek le a Saratov régióban, amely körülbelül 700 kilométerre található az ukrán határtól, míg egy továbbit az Orenburg térségében semmisítettek meg, mintegy 1400 kilométerre Ukrajnától. A támadás során merevszárnyú, pilóta nélküli repülőeszközöket használtak, amelyeket az orosz légvédelem időben észlelt és megsemmisített.

A védelmi tárca hozzátette: ugyanebben az időszakban a Fekete-tenger felett is lelőttek egy újabb ukrán drónt. A hivatalos közlés szerint az orosz légvédelem az utóbbi napokban több tucat hasonló eszközt semlegesített – csak a keddről szerdára virradó éjjel 37 drónt lőttek le különböző orosz régiók felett, közülük tízet a Krím térségében.

A történtek tovább erősítik azt a tendenciát, hogy az ukrán fegyveres erők egyre mélyebben hajtanak végre csapásokat az orosz területen belül, miközben Moszkva az ország légvédelmének fokozott működéséről számol be.

 

