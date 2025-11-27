Zelenszkij bizalmasa vallott – olyan részletek kerültek elő, amit Kijev nem akart nyilvánosságra hozni

Az ukrán korrupciós botrány középpontjába most Timur Mindics került, akit Zelenszkij bizalmasaként tartanak számon. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda nyomozása szerint Mindics személyes kapcsolatokon keresztül próbált befolyást gyakorolni vezető állami szereplőkre. A vizsgálat részeként Rusztem Umerov volt védelmi minisztert tanúként hallgatták ki.

Ukrán korrupciós botrány: Zelenszkij kulcsembere is a gyanú árnyékában

Fotó: AFP

Az ukrán korrupciós botrány központi alakja: Timur Mindics

A nyomozás eddig nyolc vádlottat érint, de a hatóságok szerint Timur Mindics áll a korrupciós hálózat élén. A gyanú szerint személyes befolyását felhasználva próbált döntéseket irányítani az energetikai szektorban és állami vezetőknél. A vádak szerint jelentős pénzmozgások indultak Mindicshez köthető cégek felé, amelyek az Energoatom ügyleteihez kapcsolódhatnak. A botrány kiterjedtsége miatt Ukrajna politikai elitje újabb nyomás alá került.

Katonai beszerzések és befolyásolási kísérletek: hogyan épült fel a rendszer?

A nyomozók szerint Mindics nemcsak energetikai döntésekbe avatkozott be, hanem a katonai beszerzésekre is hatással próbált lenni. A vádak alapján nyomást gyakorolt, hogy Ukrajna egy izraeli céggel kössön szerződést golyóálló mellények szállítására. A mellények rossz minőségben és késve érkeztek, így a fronton szolgáló ukrán hadsereg gyenge, kínai gyártmányú felszerelést kapott. A korrupció Ukrajnában kifejezetten súlyos, hiszen még javában tart a véres orosz-ukrán háború, miközben a vádak szerint az ukrán elit a nyugati támogatások egy részét saját céljaira, köztük arany wc beszerzésére fordítja. Miközben az orosz csapatok egyre erőteljesebben szorítják az ukrán védelmet.

Umerov tanúként szerepel – a kihallgatás új részleteket hozott

Rusztem Umerov, az NSDC jelenlegi titkára nem vádlottként, hanem tanúként jelent meg a korrupciós ügyben. A kihallgatás során egy állami tisztviselő befolyásolásáról kérdezték, és a volt miniszter minden kérdésre válaszolt – számolt be a Híradó.hu.