Elképesztő fordulat! Visszatért Ukrajnába Zelenszkij szökött szövetségese

A kijevi politikai életet napok óta meghatározó események új fordulatot vettek, amikor bejelentették, hogy Umerov ismét Ukrajnában tartózkodik. A visszatérés híre azért vált kulcsfontosságúvá, mert a körülötte kialakult botrány korábban azt a narratívát erősítette, hogy a tisztségviselő végleg hátat fordíthat az országnak. A helyzetet fokozta, hogy különböző források szerint a titkár az energia ügy miatt sem akart volna újra belépni Kijev területére, ami további feszültséget generált a vezetésben és a közvéleményben egyaránt – írja a Strana.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Francesco Militello Mirto / NurPhoto/AFP

A korábbi káosz nyomában: hogyan pattant ki a botrány?

November 17-én még az is kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán visszatérés, hiszen több, egymásnak teljesen ellentmondó beszámoló keringett arról, hogy Umerov kész-e hazatérni. A Zelenszkijjel folytatott állítólagos háttérbeszélgetések, a civil szervezetek kételyei és a Clash Report értesülései mind azt sugallták, hogy a titkár esetleg végleg külföldön maradhat.

A kommunikációs káoszba a Korrupcióellenes Központ ügyvezető igazgatója is bekapcsolódott, aki szerint túl sok a kérdőjel Umerov körül. Mindezt ráadásul az a politikai légkör is táplálta, amelyben több képviselő szerint akár az egész kormány meginoghat az energiapiaci visszaélések miatt. Nem véletlen, hogy a közvélemény a botrány középpontjába állította Umerovot, tekintve, hogy neve ugyanebben az időszakban felmerült a Mindics-ügy kapcsán is.

A helyzet tisztázódik: Umerov bejelentkezett Kijevből

A feszült helyzet ma oldódott valamelyest, amikor Umerov szóvivője megerősítette: a titkár befejezte külföldi misszióját, és visszatért Ukrajnába. A közlés szerint ez már a tizenkettedik hivatalos útja volt kinevezése óta, és a hivatali protokoll része. Bár a sajtó egy része azt állította, hogy a titkár menekül a felelősség elől, a hivatalos álláspont szerint a távolléte a megszokott munkarend része volt, és a kommunikációs zavar okozta a félreértést.

Továbbra is kérdés azonban, hogy az energia ügy kapcsán indított nyomozások milyen következményekkel járhatnak, és hogy a korábbi felvetések – miszerint a botrány akár a kormány stabilitását is veszélyeztetheti – mennyire bizonyulnak valósnak. Egyelőre annyi biztos, hogy Umerov megérkezésével új fejezet kezdődhet a politikai viharból kilábalni próbáló Kijev számára.