Hatalmas botrány Kijevben: lelépett az egyik legbefolyásosabb ukrán politikus?

A visszatérés kérdése fokozódó feszültséget okoz Kijevben, miután több forrás azt állította: Umerov nem kíván hazatérni Ukrajna területére. A Clash Report értesülései szerint a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára állítólag személyesen közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy nem tér vissza, ami újabb botrány alapját képezte az ukrán politikai életben.

Umerov körüli visszatérés kérdése: egymásnak ellentmondó hírek kavartak botrányt Ukrajnában. Zelenszkij bajban

Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas/AFP

A pletykákat tovább erősítette Daria Kaleniuk, a Korrupcióellenes központ ügyvezető igazgatója, aki korábban kétségét fejezte ki afelől, hogy Umerov valóban hazajön-e. Szerinte az isztambuli fogolycsere-tárgyalásokra indult tisztviselő körül túl sok a megválaszolatlan kérdés.

A kormány azonban gyorsan reagált. Az Ukrán Dezinformáció-ellenes Központ közleményében határozottan tagadta, hogy a tisztségviselő elhagyná az országot. Hangsúlyozták: Umerov hivatalos kiküldetésen tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol több megbeszélést folytat Ukrajna nemzetközi támogatásának megerősítése érdekében. A közlemény szerint folyamatos munkakapcsolatban maradt a kabinet vezetésével, és minden rábízott feladatot ellát.

Mindeközben Olekszij Goncsarenko parlamenti képviselő azzal borzolta tovább a kedélyeket, hogy szerinte az Energoatom-ügy miatt akár a teljes kormány is meginoghat. Állítása szerint a volt miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernisev kész feltárni a korrupciós mechanizmus minden részletét.

A kiszivárgó állítások és a hivatalos cáfolatok közötti ellentmondások miatt Umerov ügye továbbra is a kijevi belpolitikai küzdelmek középpontjában áll. Hogy valóban haza kíván-e térni, vagy csak kommunikációs zavar húzódik a háttérben, egyelőre kérdéses — de az biztos, hogy a visszatérés kérdése még sokáig napirenden marad.