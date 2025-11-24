Hírlevél

Úgy tűnik, Nagy-Britanniában idén is beindult a karácsonyi láz: egyre többen már november elején felteszik a fényfüzéreket és feldíszítik a karácsonyfát. Bár a hagyomány szerint a dekorációk Advent első vasárnapján kerülnének elő, a britek jelentős része gond nélkül előrehozza az ünnepi hangulatot.
A közösségi oldalakat elárasztották a büszke posztok, és a celebek közül a Beckham-házaspár már november végére teljes pompába öltöztette londoni otthonát, Claire Sweeney pedig már november első hetében feldíszítette a fáját, hogy ünnepi hangulat legyen – számolt be a Daily Mail

A korai díszítéssel előbbre hozzák az ünnepi hangulatot – Fotó: Unsplash
A korai díszítéssel előbbre hozzák az ünnepi hangulatot
Fotó: Unsplash

Ünnepi hangulat egyre korábban

A jelenségnek még külön neve is van: „Christmas creep”, vagyis a karácsonyi időszak egyre korábbi kezdete. A trendet a kereskedők is erősítik, hiszen a kampányok már októberben elindultak, ami sokaknál már „ünnepi kiégést” okoz.

 

Közben a britek több mint háromnegyede már novemberben letudta a karácsonyi bevásárlást, és a lakást is sokan hetekkel korábban feldíszítik, még akkor is, ha egyesek szerint ez túlzás. Egy anya például már augusztusban karácsonyi fényekbe borította az otthonát.

A hagyomány szerint egyébként a karácsonyfa a világ különböző pontjain máskor kerül a helyére: Amerikában hálaadás után, Európa egyes részein pedig csak szenteste állítják fel.

Az biztos, hogy a karácsonyi szezon egyre hosszabb, és egyre többen kezdik el korábban. Hogy ez túl korai-e, arról minden évben heves vita zajlik.

