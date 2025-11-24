A közösségi oldalakat elárasztották a büszke posztok, és a celebek közül a Beckham-házaspár már november végére teljes pompába öltöztette londoni otthonát, Claire Sweeney pedig már november első hetében feldíszítette a fáját, hogy ünnepi hangulat legyen – számolt be a Daily Mail.

A korai díszítéssel előbbre hozzák az ünnepi hangulatot

Fotó: Unsplash

Ünnepi hangulat egyre korábban

A jelenségnek még külön neve is van: „Christmas creep”, vagyis a karácsonyi időszak egyre korábbi kezdete. A trendet a kereskedők is erősítik, hiszen a kampányok már októberben elindultak, ami sokaknál már „ünnepi kiégést” okoz.

Közben a britek több mint háromnegyede már novemberben letudta a karácsonyi bevásárlást, és a lakást is sokan hetekkel korábban feldíszítik, még akkor is, ha egyesek szerint ez túlzás. Egy anya például már augusztusban karácsonyi fényekbe borította az otthonát.

A hagyomány szerint egyébként a karácsonyfa a világ különböző pontjain máskor kerül a helyére: Amerikában hálaadás után, Európa egyes részein pedig csak szenteste állítják fel.

Az biztos, hogy a karácsonyi szezon egyre hosszabb, és egyre többen kezdik el korábban. Hogy ez túl korai-e, arról minden évben heves vita zajlik.

MI készítette a karácsonyi képet

Hatalmas karácsonyi festmény jelent meg egy épület falán Kingstonban. Ünnepi hangulat helyett azonban leginkább felháborodást váltott ki a mesterséges intelligencia által generált káosz.

Karácsony szállodában

Az ünnepi rohanás helyett egyre többen választják, hogy pihenéssel és kényeztetéssel töltik az év legszebb napjait.



