UPS repülőgép-baleset után dominóhatás — már a FedEx is pánikol!

A UPS repülőgép-baleset következményei messze túlmutatnak egyetlen tragédián. A vállalat „az elővigyázatosság jegyében” azonnal leállította az MD-11 flottát, amely a teljes légipark 9 százalékát teszi ki. A Honolulu felé tartó járat felszállás közben kigyulladt, majd egy ipari területre zuhant, hatalmas robbanást és több halálos áldozatot okozva – írja a NBC.

UPS repülőgép-baleset miatt teljes flotta-ellenőrzés – a FedEx is földre küldte MD-11 gépeit

A két óriásvállalat döntése példátlan lépés az iparágban. Az MD-11-esek a UPS flottájának 9, míg a FedEx esetében 28 gépet jelentenek, így a leállás komoly logisztikai kihívásokat okoz. A vizsgálat során kiderült, hogy a Louisville-ben lezuhant repülő bal hajtóműve kigyulladt, majd a levegőben leszakadt — ez vezethetett a tragédiához.

Legalább heten meghaltak, miután egy teherszállító gép lezuhant a kentuckyi repülőtéren.

Megrázó felvétel járta be az internetet: egy UPS teherszállító gép felborult, és hatalmas tűzgolyóvá robbant felszállás közben Louisville repülőterén. A repülőgép-szerencsétlenség mindössze néhány méterre történt egy kamionsofőrtől, aki döbbenten nézte végig a tragédiát.