Történelmi trónváltás: Vilmos az új uralkodó!

Történelmi pillanathoz érkezett Luxemburg, Európa egyik legrégebbi monarchiája. Az uralkodó, Henrik nagyherceg, 25 év után lemondott, trónját legidősebb fiának, Vilmosnak adva át – számol be a Life.hu.

Új uralkodó került Luxemburg trónjára - Fotó: Unsplash

Vilmos az új uralkodó

Henrik nagyherceg 2024. decemberi karácsonyi beszédében jelentette be visszavonulását, melyet 2025 őszére tervezett. A trónváltást október 3-án többnapos eseménysorozattal ünnepelték Luxemburg városában. Vilmos, a modern luxemburgi monarchia hetedik nagyhercege trónra lépése után országjárásba kezdett, hogy személyesen találkozhasson az emberekkel. Az új uralkodó feleségével, Stéphanie de Lannoy grófnővel és két gyermekével, Károllyal és Ferenccel él.

