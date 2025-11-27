Különleges űrexpedíció indult, orosz és amerikai űrhajósok is a fedélzeten

A start után kilenc perccel az űrhajó levált a Szojuz-2.1 hordozórakéta harmadik fokozatáról és pályára állt útban az ISS-re. Fedélzetén az orosz Szergej Kugy-Szvercsov és Szergej Mikajev, valamint az amerikai Christopher Williams, a NASA űrhajósa tartózkodik az űrexpedíció során.

Az űrexpedíción nemzetközi legénység vesz részt

Fotó: HANDOUT / Russian Space Agency Roscosmos

Nyolc hónapos űrexpedíció

A repülés a Nemzetközi Űrállomáshoz rendkívül rövid, két körös közeledési megoldással zajlik, és várhatóan moszkvai idő szerint 15 óra 38 perckor (magyar idő szerint 13 óra 38 perckor) az állomás orosz szegmensének Rasszvet (Hajnal) nevű moduljához csatlakozik.

Az űrhajósok a tervek szerint 242 napot töltenek majd az űrben, és 2026 július végén térnek vissza.

A nyolc hónapos misszió során több mint 40 tudományos kísérletet és két űrsétát terveznek a Szojuz MSZ-28-cal. Az első űrséta célja egy olyan berendezés felszerelése lesz, amely a napkitörések előrejelzésére szolgál. A második űrséta során az űrhajósok karbantartják a Zarja (Pirkadat) orosz modult, és kicserélik az elhasználódott alkatrészeket.

Kapu Tibor megajándékozta Orbán Viktort

Különleges ajándékkal lepte meg Orbán Viktort Kapu Tibor kutatóűrhajós. A miniszterelnök közösségi oldalán köszönte meg a gesztust, hozzátéve: „Az űrből még nem volt magyar zászlóm."

Személyzet nélküli űrhajó

Kína kedd hajnalban sikeresen elindította a Sencsou-22 űrhajót a Tienkung űrállomásra. A személyzet nélküli űrhajó ellátmányt visz az ott dolgozó űrhajósoknak, és vészhelyzeti visszatérő eszközként is szolgál majd.



