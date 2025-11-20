Ursula von der Leyen titkos terve kiszivárgott: hatalmas terhet rakna Magyarországra

Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelében azt sürgeti, hogy az EU már a decemberi csúcson állapodjon meg Ukrajna további finanszírozásáról. A bizottsági elnök három különböző opciót vázolt fel, amelyekkel 2026–2027 között összesen 135,7 milliárd euró támogatást szednének össze Kijevnek – egy olyan összeget, amelyet még az IMF szerint is csak új hitelkonstrukciókkal és közös garanciákkal lehetne biztosítani.

Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen finanszírozási terve veszélyes a magyarokra, ezért Magyarország nem támogatja az új, közös uniós hitelt.

Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

A levél szerint a tagállamoknak gyors döntést kellene hozniuk, hogy az első kifizetések már 2026 második negyedévének elején megtörténjenek. Ursula von der Leyen úgy fogalmaz: „Európa nem engedheti meg magának a habozást”, és szerinte Ukrajnát „acél sündisznóvá” kell tenni.

Mit kér pontosan Ursula von der Leyen a tagállamoktól?

A Bizottság elnöke három finanszírozási modellt ajánl:

Éves 45 milliárdos tagállami befizetés, két év alatt legalább 90 milliárd euró támogatás formájában.

Közös uniós hitel, amelynek visszafizetését akkor várnák Ukrajnától, ha a jövőben kártérítést kap Oroszországtól.

A befagyasztott orosz vagyon kamatbevételeire épülő kártérítési hitel, amelyhez szintén tagállami garanciák kellenének.

Mindhárom opció vállalt kockázatot jelentene, és mindhárom olyan pénzügyi konstrukció, amely több évtizedre adósságba taszíthatná az Európai Uniót – írja az Index.

Mit mond Orbán Viktor, és miért tartja veszélyesnek Ursula von der Leyen tervét?

Orbán Viktor

Fotó: Zoltan Fischer

Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen javaslata elfogadhatatlan, és a magyarok fizetnék meg az ukrán háború árát.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„135 milliárd eurót kér két év alatt. Ez az összeg ma nem létezik – a háború elnyelte.”

Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen „varázsszerként” kínálja a közös európai hitelt, amely valójában azt jelenti, hogy:

még az unokáink is ezt a háborút fizetnék,

Magyarországra újabb, beláthatatlan pénzügyi terhek rakódnának,

miközben Brüsszel naponta egymillió euró büntetést szab ki Magyarországra migrációs és genderpolitikai viták miatt.

A magyar álláspont világos:

Magyarország nem támogatja Ursula von der Leyen ukrajnai finanszírozási tervét. Orbán Viktor szerint a magyar érdek az első – és nem vállal újabb terheket a háború miatt.

A válságtanácskozás után Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Nagy Márton és Orbán Balázs is megerősítette a kormány álláspontját. A kabinet szerint Brüsszelnek nem új hiteleket és kötelezettségeket kell erőltetnie, hanem figyelembe kell vennie a magyarok érdekeit.