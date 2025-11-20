Ursula von der Leyen titkos terve kiszivárgott: hatalmas terhet rakna Magyarországra

Hírlevél

Tegnap, 6:38
Olvasási idő: 7 perc
Kiszivárgott Ursula von der Leyen levele, amely szerint az EU-nak további százmilliárdos összegeket kellene előteremtenie Ukrajna számára a következő években. A dokumentum miatt Orbán Viktor azonnal jelezte: Ursula von der Leyen elképzelése veszélyes a magyarokra, és Magyarország nem vállal újabb terheket.
Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelében azt sürgeti, hogy az EU már a decemberi csúcson állapodjon meg Ukrajna további finanszírozásáról. A bizottsági elnök három különböző opciót vázolt fel, amelyekkel 2026–2027 között összesen 135,7 milliárd euró támogatást szednének össze Kijevnek – egy olyan összeget, amelyet még az IMF szerint is csak új hitelkonstrukciókkal és közös garanciákkal lehetne biztosítani.

Strasbourg, 2025. október 22. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal Az Európai Tanács 2025. október 23-i ülésének előkészítése című vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 22-én. Az uniós törvényhozás október 20. és 23. között ülésezik franciaországi székhelyén. MTI/EPA/Ronald Wittek
Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen finanszírozási terve veszélyes a magyarokra, ezért Magyarország nem támogatja az új, közös uniós hitelt.
Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

A levél szerint a tagállamoknak gyors döntést kellene hozniuk, hogy az első kifizetések már 2026 második negyedévének elején megtörténjenek. Ursula von der Leyen úgy fogalmaz: „Európa nem engedheti meg magának a habozást”, és szerinte Ukrajnát „acél sündisznóvá” kell tenni.

Mit kér pontosan Ursula von der Leyen a tagállamoktól?

A Bizottság elnöke három finanszírozási modellt ajánl:

  • Éves 45 milliárdos tagállami befizetés, két év alatt legalább 90 milliárd euró támogatás formájában.
  • Közös uniós hitel, amelynek visszafizetését akkor várnák Ukrajnától, ha a jövőben kártérítést kap Oroszországtól.
  • A befagyasztott orosz vagyon kamatbevételeire épülő kártérítési hitel, amelyhez szintén tagállami garanciák kellenének.

Mindhárom opció vállalt kockázatot jelentene, és mindhárom olyan pénzügyi konstrukció, amely több évtizedre adósságba taszíthatná az Európai Uniót – írja az Index.

Mit mond Orbán Viktor, és miért tartja veszélyesnek Ursula von der Leyen tervét?

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Zoltan Fischer)
Orbán Viktor
Fotó: Zoltan Fischer

Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen javaslata elfogadhatatlan, és a magyarok fizetnék meg az ukrán háború árát.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„135 milliárd eurót kér két év alatt. Ez az összeg ma nem létezik – a háború elnyelte.”

Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen „varázsszerként” kínálja a közös európai hitelt, amely valójában azt jelenti, hogy:

  • még az unokáink is ezt a háborút fizetnék,
  • Magyarországra újabb, beláthatatlan pénzügyi terhek rakódnának,
  • miközben Brüsszel naponta egymillió euró büntetést szab ki Magyarországra migrációs és genderpolitikai viták miatt.

A magyar álláspont világos:

Magyarország nem támogatja Ursula von der Leyen ukrajnai finanszírozási tervét.

Orbán Viktor szerint a magyar érdek az első – és nem vállal újabb terheket a háború miatt.

A válságtanácskozás után Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Nagy Márton és Orbán Balázs is megerősítette a kormány álláspontját. A kabinet szerint Brüsszelnek nem új hiteleket és kötelezettségeket kell erőltetnie, hanem figyelembe kell vennie a magyarok érdekeit.

Miért tartja veszélyesnek a magyar kormány Ursula von der Leyen javaslatát?

A magyar kormány szerint a Bizottság elnöke olyan tervet tett le az asztalra, amely:

  • közvetlen plusz terhet róna minden tagállamra,
  • hosszú távú adósságpályára állítaná Európát,
  • újabb hiteleket venne fel,
  • miközben már jelenleg is bünteti Magyarországot politikai viták miatt,
  • és teljesen figyelmen kívül hagyja a magyar emberek érdekeit.

Orbán Viktor szerint Brüsszel nem érti, hogy Magyarország nem engedheti meg magának, hogy a magyar adófizetők pénze fegyverekben vagy ukrán luxuscikkekben kössön ki.

Orbán Viktor: Európa nem kényszerítheti rá Magyarországra a háború árát

A miniszterelnök korábban is világossá tette: nem támogat olyan brüsszeli javaslatot, amely új hitellel vagy pénzügyi kötelezettséggel terhelné meg az országot.

Szijjártó Péter: Brüsszelnek végre meg kell értenie a magyar álláspontot

A külügyminiszter részletesen elmagyarázta, miért lenne veszélyes Ursula von der Leyen új finanszírozási modellje Magyarország számára.

 

