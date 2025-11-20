Ursula von der Leyen titkos terve kiszivárgott: hatalmas terhet rakna Magyarországra

Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelében azt sürgeti, hogy az EU már a decemberi csúcson állapodjon meg Ukrajna további finanszírozásáról. A bizottsági elnök három különböző opciót vázolt fel, amelyekkel 2026–2027 között összesen 135,7 milliárd euró támogatást szednének össze Kijevnek – egy olyan összeget, amelyet még az IMF szerint is csak új hitelkonstrukciókkal és közös garanciákkal lehetne biztosítani.
A levél szerint a tagállamoknak gyors döntést kellene hozniuk, hogy az első kifizetések már 2026 második negyedévének elején megtörténjenek. Ursula von der Leyen úgy fogalmaz: „Európa nem engedheti meg magának a habozást”, és szerinte Ukrajnát „acél sündisznóvá” kell tenni.
Mit kér pontosan Ursula von der Leyen a tagállamoktól?
A Bizottság elnöke három finanszírozási modellt ajánl:
- Éves 45 milliárdos tagállami befizetés, két év alatt legalább 90 milliárd euró támogatás formájában.
- Közös uniós hitel, amelynek visszafizetését akkor várnák Ukrajnától, ha a jövőben kártérítést kap Oroszországtól.
- A befagyasztott orosz vagyon kamatbevételeire épülő kártérítési hitel, amelyhez szintén tagállami garanciák kellenének.
Mindhárom opció vállalt kockázatot jelentene, és mindhárom olyan pénzügyi konstrukció, amely több évtizedre adósságba taszíthatná az Európai Uniót – írja az Index.
Mit mond Orbán Viktor, és miért tartja veszélyesnek Ursula von der Leyen tervét?
Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen javaslata elfogadhatatlan, és a magyarok fizetnék meg az ukrán háború árát.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
„135 milliárd eurót kér két év alatt. Ez az összeg ma nem létezik – a háború elnyelte.”
Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen „varázsszerként” kínálja a közös európai hitelt, amely valójában azt jelenti, hogy:
- még az unokáink is ezt a háborút fizetnék,
- Magyarországra újabb, beláthatatlan pénzügyi terhek rakódnának,
- miközben Brüsszel naponta egymillió euró büntetést szab ki Magyarországra migrációs és genderpolitikai viták miatt.
A magyar álláspont világos:
Magyarország nem támogatja Ursula von der Leyen ukrajnai finanszírozási tervét.
Orbán Viktor szerint a magyar érdek az első – és nem vállal újabb terheket a háború miatt.
A válságtanácskozás után Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Nagy Márton és Orbán Balázs is megerősítette a kormány álláspontját. A kabinet szerint Brüsszelnek nem új hiteleket és kötelezettségeket kell erőltetnie, hanem figyelembe kell vennie a magyarok érdekeit.
Miért tartja veszélyesnek a magyar kormány Ursula von der Leyen javaslatát?
A magyar kormány szerint a Bizottság elnöke olyan tervet tett le az asztalra, amely:
- közvetlen plusz terhet róna minden tagállamra,
- hosszú távú adósságpályára állítaná Európát,
- újabb hiteleket venne fel,
- miközben már jelenleg is bünteti Magyarországot politikai viták miatt,
- és teljesen figyelmen kívül hagyja a magyar emberek érdekeit.
Orbán Viktor szerint Brüsszel nem érti, hogy Magyarország nem engedheti meg magának, hogy a magyar adófizetők pénze fegyverekben vagy ukrán luxuscikkekben kössön ki.
Orbán Viktor: Európa nem kényszerítheti rá Magyarországra a háború árát
A miniszterelnök korábban is világossá tette: nem támogat olyan brüsszeli javaslatot, amely új hitellel vagy pénzügyi kötelezettséggel terhelné meg az országot.
Szijjártó Péter: Brüsszelnek végre meg kell értenie a magyar álláspontot
A külügyminiszter részletesen elmagyarázta, miért lenne veszélyes Ursula von der Leyen új finanszírozási modellje Magyarország számára.