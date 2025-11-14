Hírlevél

Rendkívüli!

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Európát újabb politikai viharfelhő lepte el, miután egy neves professzor nyíltan pórázt javasolt Ursula von der Leyenre, több EP-képviselő pedig ismét bizalmatlansági indítványt próbált kierőszakolni ellene. Közben már Frexitet is követelnek, a magyar kormány pedig egyenesen Európa érdekének nevezte a távozását.
Ursula von der LeyenHelsinkii EgyetemTuomas MalinenBraun

A Helsinkii Egyetem professzora, Tuomas Malinen azt írta az X-en, hogy Ursula von der Leyent azonnal el kellene távolítani a posztjáról és pórázra kellene tenni.

ursula von der leyen
Ursula von der Leyen Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Ursula von der Leyen elleni vihar: a professzor pórázt tenne rá

„Von der Leyent pórázra kell tenni, és el kell mozdítani a tisztségéből” – fogalmazott Malinen.

A szakértő így reagált arra, hogy a lengyel európai parlamenti képviselő, Grzegorz Braun újra közveszélyesnek nevezte Von der Leyent, és a „Reichsführer” jelzővel illette. Malinen egyetértett Braunnal, hozzátéve, hogy az utolsó Reichsführer Heinrich Himmler volt.

Korábban az Európai Parlamentben már több alkalommal próbálkoztak bizalmatlansági indítvánnyal Von der Leyen ellen, nemcsak a szélsőbal és szélsőjobb, hanem 

a saját pártcsaládján belül is. 

A belga Le Soir kérdésére, miszerint érzi-e a pozíciója meggyengülését a sorozatos indítványok miatt, Von der Leyen annyit mondott: „minden EU-intézménynek megvan a maga felelősségi köre”.

Később Florian Philippot, a francia Patrióták vezetője azonnali Frexitet sürgetett, miután az EP ismét elutasította a két újabb bizalmatlansági indítványt.

 

