Napokon belül nukleáris rakétát lő ki az USA – kiszivárogtak a részletek

Az USA légierője a közeljövőben teszteli nukleáris képességű, de fegyvertelen interkontinentális ballisztikus rakétáit (ICBM) az amerikai védelmi minisztérium utasítására. A teszt célja a Minuteman III rakéták működőképességének ellenőrzése, robbanás nélkül - írja a Newsweek.

Az USA nukleáris rakétatesztet hajt végre Trump utasítása után

Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Marco Langbroek, a Delfti Műszaki Egyetem oktatója szerint a tesztindítás november 5. és 6. között történhet, a rakéta Kaliforniából indulva a Marshall-szigetek Kwajalein Atoll-jánál lévő Ronald Reagan Ballisztikus Rakétavédelmi Tesztközpontot célozza meg, öt kijelölt törmelékzónával.

Az USA légierője összesen 400 Minuteman III rakétát tart készleten Colorado, Montana, Nebraska, Észak-Dakota és Wyoming silóiban, hatótávolságuk több mint 9 600 km. Bár a flotta mintegy 800 nukleáris robbanófejet kaphatna, az egyes rakétákhoz csak egy van telepítve, de technikailag kettő vagy három is felszerelhető.

Az amerikai légierő rendszeresen teszteli a Minuteman III rakétákat, évente többször, hogy biztosítsa azok biztonságos, megbízható és hatékony működését, valamint a stratégiai elrettentést. A Global Strike Command szerint ezek a próbák nem reagálnak aktuális világpolitikai eseményekre, hanem a nukleáris erő fenntartásának rutin részei.

Trump korábban közösségi oldalán jelentette be, hogy az USA-nak azonnal meg kell kezdenie a nukleáris teszteket, mivel Oroszország és Kína továbbra is fejleszti fegyverarzenálját. Energiaügyi miniszter Chris Wright hozzátette, hogy ezek a próbák nem tartalmaznak tényleges robbanást, csak a nukleáris fegyver működésének ellenőrzését szolgálják.

A következő hetekben kiderül, hogyan reagál Moszkva és Peking az USA ICBM-tesztre. Oroszország nemrég egy nukleáris képes torpedót tesztelt, míg Kína új interkontinentális rakétát mutatott be, amely képes „a teljes Földet lefedni”.