Hátborzongató orosz üzenetet sugárzott a rejtélyes Végítélet Rádiója

A rejtélyes orosz rövidhullámú adó, az UVB–76, ismertebb nevén a „Végítélet Rádiója”, november 6-án ismét adásba lépett, és a Krímmel kapcsolatos üzenetet továbbított – számolt be a „UVB-76 logi” Telegram-csatorna.

Moszkvai idő szerint 13:03-kor az adó az „agyátmosás” szót sugározta, majd mintegy másfél órával később, 14:35-kor a „cső alatti” kódüzenet következett. A rádiót figyelő szakértők szerint ezek az üzenetek korábban nem szerepeltek a frekvencián.

A harmadik adás 15:54-kor hangzott el, ekkor az „Krímsuttogás” szót sugározták, amely utoljára 2022. február 19-én volt hallható. Ugyanazon a napon akkor a „morgoprah” kifejezést is rögzítették, ami mindössze egy betűben tért el a nap első üzenetétől („mozgoprah”). A mostani jelzéshez a következő számsor tartozott: NZhTI 42404 KRYMOKHRIP 9317 8248.

Nem ez az első alkalom, hogy az UVB–76 korábbi adásokat ismétel. Augusztusban például olyan kódokat játszott le, amelyek először 2022 januárjában hangzottak el. Október 6-án pedig az „orekhobrus” szót sugározták, amit először 2022. február 11-én hallhattak a rádióamatőrök.

A „Buzzer” néven ismert UVB–76 1976 óta működik, és legtöbbször monoton zümmögést sugároz. Időnként azonban kódolt üzeneteket ad le, amelyeket sokan világpolitikai eseményekhez kötnek.

A Roszkomnadzor korábban annyit közölt, hogy a frekvencia működéséről szóló adatok nem nyilvánosak.