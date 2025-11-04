Már csak holttestet kerestek: 20 nap után került élve elő egy vadász

Élve találtak meg egy vadász Kalifornia államban, 20 nappal az eltűnése után – írja a New York Post.

Vadász tűnt el egy erdőben, 20 nap után csodával határos módon élve találtak rá

A 65 éves Ron Dailey október 13-án indult vadászatra a Sierra Nemzeti Erdőbe, a férfi azonban nem ért haza, ezért a családja értesítette a hatóságokat. A kutatás megállás nélkül zajlott, a mentőcsapatok munkáját önkéntesek segítették.

Már lemondtak arról, hogy életben találják a vadászt

Végül 20 nappal az eltűnését követően csodával határos módon megtalálták Dailey-t, élve. A férfi legyengült és kiszáradt, és több mint 32 kilométerre keveredett el az eredeti vadászhelyétől. A férfit kórházba szállították, az állapota stabil.

A vadász később elmondta, hogy egy ideig gond nélkül haladt, majd a kocsija elakadt egy sziklás úton. Megpróbált megfordulni, de nem sikerült, így gyalog ment tovább, míg végül egy magas fennsíkon letáborozott.

A férfi napokon át próbálta kimozdítani az elakadt autót, de nem járt sikerrel, ezért úgy döntött, hogy megpróbál gyalog lejutni. A közel 3000 méteres magasság azonban kikezdte a szervezetét, és az élelme is elfogyott az utolsó hat napban.

Végül az eltűnése után 20 nappal, amikor már kis híján feladta, fényeket látott a fák között: rátaláltak. A férfi zokogva ölelte meg megmentőit.

Egy üveg bor mentette meg az életét

Hihetetlen túlélésről számoltak be a francia hegyekben — egy idős férfi három napig rekedt egy szakadékban, miután biciklivel lezuhant az útról. A kerékpáros egyetlen szerencséje az volt, hogy a bevásárlásból hazafelé épp több üveg bort vitt magával.

Más is csodával határos módon élte túl a vadont

Korábban egy másik hihetetlen történet is bejárta a világot: Carolina Wilga, egy 26 éves német utazó 12 napon és 11 éjszakán át küzdött a túlélésért, miután autója lerobbant a nyugat-ausztráliai vadonban. A túlélés a vadonban számára nemcsak fizikai, hanem mentális próbatétel is volt – végül csodával határos módon megmentették.