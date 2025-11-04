Hírlevél

vadász

Már csak holttestet kerestek: 20 nap után került élve elő egy vadász

Húsz nap után élve találtak rá egy eltűnt férfira Kalifornia hegyvidéki erdeiben. A 65 éves vadász emberfeletti kitartással vészelte át a fagyos éjszakákat és az éhezést, miután elakadt autója miatt gyalog próbált lejutni a hegyről.
Élve találtak meg egy vadász Kalifornia államban, 20 nappal az eltűnése után – írja a New York Post. 

Vadász tűnt el egy erdőben, 20 nap után csodával határos módon élve találtak rá
Vadász tűnt el egy erdőben, 20 nap után csodával határos módon élve találtak rá

A 65 éves Ron Dailey október 13-án indult vadászatra a Sierra Nemzeti Erdőbe, a férfi azonban nem ért haza, ezért a családja értesítette a hatóságokat. A kutatás megállás nélkül zajlott, a mentőcsapatok munkáját önkéntesek segítették.  

Már lemondtak arról, hogy életben találják a vadászt

Végül 20 nappal az eltűnését követően csodával határos módon megtalálták Dailey-t, élve. A férfi legyengült és kiszáradt, és több mint 32 kilométerre keveredett el az eredeti vadászhelyétől.  A férfit kórházba szállították, az állapota stabil. 

A vadász később elmondta, hogy egy ideig gond nélkül haladt, majd a kocsija elakadt egy sziklás úton. Megpróbált megfordulni, de nem sikerült, így gyalog ment tovább, míg végül egy magas fennsíkon letáborozott. 

A férfi napokon át próbálta kimozdítani az elakadt autót, de nem járt sikerrel, ezért úgy döntött, hogy megpróbál gyalog lejutni. A közel 3000 méteres magasság azonban kikezdte a szervezetét, és az élelme is elfogyott az utolsó hat napban. 

Végül az eltűnése után 20 nappal, amikor már kis híján feladta, fényeket látott a fák között: rátaláltak. A férfi zokogva ölelte meg megmentőit. 

Egy üveg bor mentette meg az életét

Hihetetlen túlélésről számoltak be a francia hegyekben — egy idős férfi három napig rekedt egy szakadékban, miután biciklivel lezuhant az útról. A kerékpáros egyetlen szerencséje az volt, hogy a bevásárlásból hazafelé épp több üveg bort vitt magával.

Más is csodával határos módon élte túl a vadont

Korábban egy másik hihetetlen történet is bejárta a világot: Carolina Wilga, egy 26 éves német utazó 12 napon és 11 éjszakán át küzdött a túlélésért, miután autója lerobbant a nyugat-ausztráliai vadonban. A túlélés a vadonban számára nemcsak fizikai, hanem mentális próbatétel is volt – végül csodával határos módon megmentették.

 

