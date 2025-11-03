Több tucat vadászkutya fulladt meg egy komphajón

Elpusztult huszonhét vadászkutya egy Barcelonából Mallorcába tartó komphajón, az állatok tetemeit egy zárt szállítókonténerben találták meg a hajó rakterében a szigetre érkezést követően – közölte a mallorcai sajtó a spanyol hatóságokra hivatkozva. Kilenc másik kutya életben maradt. Az első vizsgálatok szerint a szállítókonténerben nem volt megfelelő szellőztetés.

A rendőrség vizsgálja a vadászkutya-tragédia körülményeit - Fotó: Unsplash

Mallorcai társasághoz köthető a vadászkutya-tragédia

Az állatok egy mallorcai vadásztársasághoz tartoztak, amelynek csoportja Litvániában járt az ebekkel az erdei szalonka vadászásának idényére. A rendőrség környezetvédelmi ügyekben illetékes szolgálata indított vizsgálatot az ügyben. A vadászok minden felelősséget visszautasítottak, szerintük a szállítmányozási vállalat követett el „súlyos gondatlanságot”, és a történtek teljes körű feltárását szorgalmazták. A mallorcai vadászegylet szintén azt hangoztatta, hogy a vadászokat nem terheli felelősség a történtekben.

A vadászok számára a kutyáik nem pusztán munkaállatok, hanem elválaszthatatlan társak, ami évek odaadásának, kiképzésének és napi gondoskodásának eredménye

– hangsúlyozta Marta Lliteres, a vadászegylet elnöke, hozzátéve, hogy szorosan együtt kívánnak működni a hatóságokkal az ügy felderítésében. A spanyol állatvédelmi törvények szerint vadászkutyákat – ellentétben más háziállatokkal – bizonyos feltételek mellett zárt járművekben is lehet szállítani.

Kinek való a vadászkutya tartása?

Több népszerű fajta a tipikus kezdőknek nem ajánlott kutyák közé tartozik, tapasztalat nélkül ugyanis szinte lehetetlen őket megfelelően nevelni és kordában tartani. Mivel mindegyik fajta egyedi jellemvonásokkal rendelkezik, mielőtt valaki kutyát választ, érdemes végiggondolni, mekkora kihívással tud megbirkózni.

Bizonyos fajták szinte folyamatos elfoglaltságot igényelnek, és komoly türelmet követelnek a gazdától – a túl erős vadászösztön a városi környezetben pedig különösen problémás lehet.

Nem a vadászkutyák szaglása a legjobb

Egy új, átfogó magyar kutatás értékes betekintést nyújt abba, milyen tényezők befolyásolják a családi kutyák szaglási képességét. Meglepő módon a border collie, amely terelőkutyaként ismert, jobban teljesített egy egyszerű keresési feladatban, mint néhány vadászkutyafajta, például a golden retriever, a magyar és német vizsla, valamint a basset hound és a véreb.