Óriási büntetés vár arra, aki nem megfelelő helyen vizel

A német szabálysértési törvény szerint az úgynevezett „wildpinkeln” (vadon pisilés) szabályszegésnek számít, akár az erdőben, akár az út szélén történik. A büntetés 35 és 5000 euró (14 ezer és 2 millió forint) között mozoghat, attól függően, hol történik az eset – írja a Bild.

A vadon pisilés árt a természetnek

Fotó: Unsplash

Akár börtön is járhat a vadon pisilésért

Erfurtban, Hannoverben és Stuttgartban például különösen szigorúan lépnek fel az ilyen esetek ellen. Ha valaki diszkréten, például egy fa mögött próbál könnyíteni magán, és láthatóan szükséghelyzetben van, gyakran csak figyelmeztetést kap.

Aki viszont túl nyíltan, utcán vagy mások szeme láttára vizel, akár „közbotrány okozása” miatt is felelősségre vonható. Ez pénzbírságot vagy akár egyéves börtönt is vonhat maga után.

Egy 2018-as osztrák esetben például egy férfi súlyos hólyagproblémára hivatkozott, amikor egy pihenőhely mellett bokorba vizelt. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy korábban is megállhatott volna, így fizetnie kellett.

Németországban azonban nagyobb megértést tanúsítanak: ha valaki orvosi igazolással tudja alátámasztani a problémát, a büntetést rendszerint visszavonják.

A vadon vizelés környezeti kárt is okozhat, mert a vizeletben található nitrogén, kén és kálium megzavarhatja a talaj tápanyagegyensúlyát, sőt, károsíthatja a fákat. A húgysav és a klorid együtt szinte „megégeti” a növényzetet.

A tanulság: ha lehet, keressünk nyilvános WC-t, különben nemcsak a pénztárcánk bánhatja, de a természet is.

Egészségügyi problémára is utalhat a gyakori vizelés

Ha naponta többször is felkeressük a mosdót, az elárulhat valamit el az egészségünkről. Ha a vizelet mennyisége vagy a gyakoriság hirtelen megváltozik, annak komoly oka lehet; a tested így üzen, hogy valami nincs rendben.

Akkor is jön a vizelési inger, ha valaki feszült

Gyakran előfordul, hogy ha az ember feszült és ideges, ellenállhatatlan szükségét érzi annak, hogy húgyhólyagját kiürítse. Ennek okát vizsgálta két urológus professzor.