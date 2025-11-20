Reggelinél, a kenyérre kenve mindenki megtalálja a kedvencét: egyesek a vaj lágy, gazdag ízét szeretik, míg mások a növényi alapú margarint választják, mint egészséges alternatívát. De melyik az egészségesebb, a vaj vagy margarin? – teszi fel a kérdést a Focus.

Vaj vagy margarin: végre kiderült, melyik az egészségesebb

Kalóriák tekintetében szinte nincs különbség: egy evőkanál (10 gramm) vaj 75 kalóriát tartalmaz, ugyanakkor ugyanennyi margarin 72 kcal. Tehát a kalóriabevitel szempontjából mindkettő szinte azonos.

Az összetétel: a vaj vagy margarin az egészségesebb?

A vaj természetes termék, általában tehéntejből készül. Nem tartalmaz mesterséges adalékanyagokat, csak a természetes béta-karotint. 100 gramm vaj körülbelül 240 mg koleszterint tartalmaz – nagyjából annyit, mint egy tojás.

A margarin ezzel szemben iparilag előállított termék, amely folyékony olajok és szilárd zsírok keverékéből készül. Például a napraforgóolajat hidrogénezhetik, vagy természetes szilárd zsírokat – például pálmazsírt – használnak.

A margarin összetétele nagyon változó, ezért az egészségre gyakorolt hatása is eltérő lehet.

Telített zsírok: a vaj előnye

Sokáig a zsírokat hibáztatták a szívbetegségekért, magas vérnyomásért, cukorbetegségért és elhízásért. Ma már tudjuk, hogy a telített zsírok nem minden esetben károsak.

A vaj körülbelül kétharmada telített zsír, amely a szakértők szerint nem számít károsnak.

A margarinnál a telített zsírok aránya általában alacsonyabb, de termékenként változik.

Veszélyes zsírok a margarinban

Bizonyos margarinok veszélyesebbek lehetnek az egészségre a termékben található zsírok miatt. Különösen az Omega-6 zsírsavak és a transzzsírok a veszélyesek, amelyek gyulladásokat okozhatnak és növelhetik a krónikus betegségek kockázatát. Transzzsírok főleg a margarinban és a sütőolajokban fordulhatnak elő.

A táplálkozási szakértők úgy vélik, hogyha a boltban vásárolunk, a vaj a legegyszerűbb és legbiztonságosabb választás.

Léteznek azonban biomargarinok, amelyek repceolajból, kókuszolajból vagy más egészségesebb alternatívából készülnek, ez is jó választás lehet.

FONTOS! Magyarországon – a világon és Európában is az elsők között – több mint egy évtizede megszületett az a szigorú transzzsírsav-rendelet (71/2013.(XI.20) EMMI rendelet), amelynek értelmében itthon kizárólag rendkívül alacsony, 2g transzzsírsav/100g zsírtartalom határérték alatti élelmiszerek árusíthatók, ráadásul a 2021 áprilisától élő az EU-s szabályozás is hasonló limitet ír elő. Ez azt jelenti, hogy nem fordulhat elő, hogy káros transzzsírsavakban gazdag élelmiszert vásároljunk bármely hazai üzletben. A törvényi előírásoknak természetesen minden margarin megfelel. A margarinok fő összetevői a növényi olajok és zsírok. Az Omega-3 (alfa- linolénsav – ALA) és az Omega-6 (linolsav – LA) zsírsavak változatos, kiegyensúlyozott étrendbe illesztve hozzájárulnak a vér normál koleszterin értékének fenntartásához.

