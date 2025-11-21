Jobb fotókat akartak készíteni, 500 éves falat romboltak le

Turisták részben lerombolták a Skócia északi részén található Ardvreck Kastély falait, hogy jobb fényképeket tudjanak készíteni. A vandalizmus hatalmas felháborodást váltott ki a helyiek körében – írja a DailyMail.

Sokkoló vandalizmus: 500 éves falat bontottak le a jobb fotó miatt

A történelmi helyszínek védelmével foglalkozó Historic Assynt nevű szervezet elmondása szerint a vandálok azért bontották meg az 500 éves falat, hogy elkerüljék a vízzel borított tengerparti szakaszt.

„Idén is történt vandalizmus az Ardvreck Kastélynál. Nemcsak az adománygyűjtő dobozok eltulajdonítása és a falakon való rohangálás történt, hanem egyes látogatók szó szerint leromboltak egy 500 éves falat, csupán azért, hogy ne legyen vizes a lábuk. Hihetetlen, de megtörtént” – közölte a szervezet szóvivője.

Az Ardvreck Kastély a Loch Assynt partján áll, a híres NC500 útvonal mentén, amely a Skót-felföldön halad. A kastélyt a Macleod-klán építette az 1500-as évek környékén.

Arról egyelőre nem közöltek információt, hogy a rendőrség vizsgálódik-e az ügyben.

