Vége a Temu-álomnak? Jön a Temukalipszis, még most rendeljen

A Financial Times értesülései szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok már 2026 elején vezessék be azt az egységes kezelési díjat, amely minden EU-ba érkező, kis értékű csomagot érint — így a Temu, a Shein és az Alibaba küldeményeit is. Ez a határidő több mint két évvel korábbi, mint a korábbi menetrend – írja a Reuters.

A Temu népszerűsége miatt Brüsszel új kezelési díjat vezetne be: a platform által küldött olcsó csomagok 2026-tól már extra költséget kaphatnak Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Miért kerül célkeresztbe a Temu és az olcsó kiscsomagok áradata?

A döntés fő oka, hogy a Temu és más kínai platformok évente milliárdnyi kiscsomagot juttatnak el Európába, amelyek többsége áfamentesen vagy kedvezményes eljárásokkal érkezik. Az EU szerint ez jelentős versenyelőnyt ad a Távol-Keletről működő kereskedőknek az európai vállalkozásokkal szemben.

A Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos által küldött levél szerint a gyorsított bevezetésre azért van szükség, hogy a tagállamok „megállítsák a jelenlegi, fenntarthatatlan folyamatokat”, és visszaállítsák a tisztességes piaci versenyt.

Mi várható 2026-tól?

Az új rendszerben minden, Temuról érkező küldemény után kezelési díjat kell majd fizetni, amelyet a vám- vagy postai szolgálatok szednek be. A díj mértéke még nem végleges, de szakmai becslések szerint 1–3 euró, vagyis nagyjából 400–1200 forint között mozoghat majd.

A változás célja a vámkikerülések csökkentése, a piaci egyensúly helyreállítása és az európai kiskereskedelem védelme — ugyanakkor a fogyasztók számára ez azt jelenti, hogy a Temu-rendelések érezhetően drágábbak lehetnek.

Olcsón vesszük a mérget és a veszélyt otthonainkba, és talán nem is tudunk róla

Egy nemrégiben készült nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálat megdöbbentő eredményekkel zárult, egyúttal újabb árnyékot vet a népszerű kínai webáruházakra: a Sheinről és a Temuról rendelt termékek között számos biztonsági kockázatot találtak. A felmérésben három termékkategóriát vizsgáltak, gyermekjátékokat, USB-töltőket és nyakláncokat, összesen 162 mintát elemezve. Aggasztó eredmények születtek: a termékek közel 70 százaléka megsérti az európai biztonsági előírásokat.

Nagy lehet a baj: az összes ázsiai piacteret vizsgálják a szexbababotrányban

A párizsi ügyészség vizsgálatot indított az ázsiai online kereskedelem óriási ellen a Sheinnél a napokban kitört gyerek kinézetű szexbabák botránya kapcsán. A Shein mellett vizsgálják a másik nagy játékost, a Temut is, de sorra kerül az AliExpress és a korábban a magyar vásárlók által is használt Wish nevű felület is. Az ügyészség tájékoztatása szerint a vizsgálatokat egyértelműen a francia fogyasztóvédelmi hatóság gyerek kinézetű szexbabákkal kapcsolatos bejelentése mozgatja.