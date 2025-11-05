Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látnia kell!

Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

végstádiumú

Végstádiumú betegeket gyilkolt az ápoló, mert zavarták az alvásban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Betegeket gyilkolt meg egy német hospice-ápoló, akit most életfogytiglani börtönre ítélt az aacheni bíróság. A férfi altatóval és fájdalomcsillapítóval adagolta túl a végstádiumú betegeket, hogy zavartalanul tölthesse éjszakai műszakjait. A hatóságok tíz halálesetet és huszonhét gyilkossági kísérletet tártak fel a würseleni intézményben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
végstádiumúápológyilkosságbeteg

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szerdán egy németországi hospice-kórház egykori ápolóját, akit tíz gyilkosság, illetve 27 gyilkossági kísérlet vádpontjában talált bűnösnek az aacheni bíróság. A vádak szerint a férfi az éjszakai műszak során – hogy zavartalanul tudjon aludni – meggyilkolta a rábízott, végstádiumú betegeket.

Végstádiumú betegeket gyilkolt egy német ápoló
Végstádiumú betegeket gyilkolt egy német ápoló (illusztráció) Forrás: Jonathan Borba/Pexels

Végstádiumú betegeket gyilkolt az ápoló

A 44 éves elítélt egy Würselenben működő hospice-intézményben dolgozott, ahol 2023 decembere és 2024 májusa között túladagolta az altatót vagy a fájdalomcsillapítót számos betegnek. Az ügyészség szerint a férfi azzal az indítékkal követte el a bűncselekményeket, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.

A bíróság határozata szerint a bűncselekmény különösen súlyosnak minősíthető, emiatt az elítéltet még 15 év után sem helyezhetik szabadlábra.

A férfi a tárgyalásán tagadta az ellene felhozott vádakat, és a védelem felmentő ítéletet kért. A nyomozók szerint azonban nem kizárt, hogy a most bíróság előtt bizonyított eseteken túl az egykori ápoló még további betegek halálát idézte elő, a hatóságok több évre visszamenőleg vizsgálnak gyanús eseteket.

Németországban 2019-ben is életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy sorozatgyilkos ápolót. Niels Högelt 85 gyilkosság vádjában találták bűnösnek Alsó-Szászországban. Júliusban pedig Berlinben fogtak perbe egy orvost, akit azzal vádolnak, hogy megölte tizenöt, palliatív ellátásban részesülő betegét. 

A 40 éves férfi a vád szerint „különböző gyógyszerek halálos keverékét” adta be 25 és 94 év közötti áldozatainak 2021 szeptembere és 2024 júliusa között. A német ügyészség szerint az orvos még sokkal több ember haláláért lehet felelős, több további gyanús esetet is vizsgálnak.

Egy német orvosról kiderült, hogy megölte 15 betegét

2024 nyarán döbbenetes hír látott napvilágot Németországban, miszerint egy berlini palliatív ellátásban dolgozó orvos, Johannes M. ellen több rendbeli gyilkosság vádjával indult eljárás, mivel a hatóságok szerint legalább 15 betegét ölte meg, miközben a gondjukat kellett volna viselnie.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!