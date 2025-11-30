Trump berobbantotta a netet: lezártnak nyilvánította Venezuela légterét

„Minden légitársaságnak, pilótának, drogdílernek és embercsempésznek: kérem, tekintsék a VENEZUELA FELETTI ÉS KÖRÜLI LÉGTERET TELJES EGÉSZÉBEN LEZÁRTNAK. Köszönöm a figyelmüket! DONALD J. TRUMP ELNÖK”
A poszt egyetlen mondattal világossá tette: Trump nem kívánja tétlenül nézni, hogy a térséget bűnszervezetek használják ki. A bejegyzés üzenete egyértelmű vélemény: rendet kell tenni Dél-Amerika légterében.
Miért számít ennyire Venezuela ebben a helyzetben?
A Venezuela feletti légtér évek óta kényes terület. A térségben jelentős a kábítószer-csempészet, az illegális légiforgalom és az emberkereskedelem, amelyet az amerikai hatóságok folyamatosan próbálnak visszaszorítani.
Trump mostani bejegyzése ennek a küzdelemnek adott új lendületet – egyértelművé téve, hogy az Egyesült Államok nem nézi ölbe tett kézzel a régiós bűnözést.
Mit jelent ez a gyakorlatban – tényleg lezárták a légteret?
Nem hivatalos no-fly zónáról van szó, hanem egy politikai jelzésről — egy kemény figyelmeztetésről mindenkinek, aki illegális céllal használná a venezuelai útvonalakat.
Donald Trump posztja nem jár kötelező érvényű jogi hatásokkal, de a légitársaságok és pilóták többsége ilyenkor önként óvatosabbá válik.