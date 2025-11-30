Hírlevél

Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Donald Trump

Trump berobbantotta a netet: lezártnak nyilvánította Venezuela légterét

Donald Trump ismét egyértelmű üzenetet küldött a világ felé. Az elnök friss bejegyzésében arra kéri a légitársaságokat és pilótákat, hogy a Venezuela fölötti és körüli légteret „teljes egészében lezártnak” tekintsék.
Donald TrumpdrogdílerüzenetpilótaVenezuela

„Minden légitársaságnak, pilótának, drogdílernek és embercsempésznek: kérem, tekintsék a VENEZUELA FELETTI ÉS KÖRÜLI LÉGTERET TELJES EGÉSZÉBEN LEZÁRTNAK. Köszönöm a figyelmüket! DONALD J. TRUMP ELNÖK”

Donald Trump szerint a Venezuela feletti és körüli légtér „teljes egészében lezárt”, és erre figyelmezteti a világ légitársaságait.
Fotó: AFP

A poszt egyetlen mondattal világossá tette: Trump nem kívánja tétlenül nézni, hogy a térséget bűnszervezetek használják ki. A bejegyzés üzenete egyértelmű vélemény: rendet kell tenni Dél-Amerika légterében.

Miért számít ennyire Venezuela ebben a helyzetben?

A Venezuela feletti légtér évek óta kényes terület. A térségben jelentős a kábítószer-csempészet, az illegális légiforgalom és az emberkereskedelem, amelyet az amerikai hatóságok folyamatosan próbálnak visszaszorítani.
Trump mostani bejegyzése ennek a küzdelemnek adott új lendületet – egyértelművé téve, hogy az Egyesült Államok nem nézi ölbe tett kézzel a régiós bűnözést.

Mit jelent ez a gyakorlatban – tényleg lezárták a légteret?

Nem hivatalos no-fly zónáról van szó, hanem egy politikai jelzésről — egy kemény figyelmeztetésről mindenkinek, aki illegális céllal használná a venezuelai útvonalakat.
Donald Trump posztja nem jár kötelező érvényű jogi hatásokkal, de a légitársaságok és pilóták többsége ilyenkor önként óvatosabbá válik.

 

