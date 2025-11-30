Trump berobbantotta a netet: lezártnak nyilvánította Venezuela légterét

„Minden légitársaságnak, pilótának, drogdílernek és embercsempésznek: kérem, tekintsék a VENEZUELA FELETTI ÉS KÖRÜLI LÉGTERET TELJES EGÉSZÉBEN LEZÁRTNAK. Köszönöm a figyelmüket! DONALD J. TRUMP ELNÖK”

Donald Trump szerint a Venezuela feletti és körüli légtér „teljes egészében lezárt”, és erre figyelmezteti a világ légitársaságait.

Fotó: AFP

A poszt egyetlen mondattal világossá tette: Trump nem kívánja tétlenül nézni, hogy a térséget bűnszervezetek használják ki. A bejegyzés üzenete egyértelmű vélemény: rendet kell tenni Dél-Amerika légterében.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Miért számít ennyire Venezuela ebben a helyzetben?

A Venezuela feletti légtér évek óta kényes terület. A térségben jelentős a kábítószer-csempészet, az illegális légiforgalom és az emberkereskedelem, amelyet az amerikai hatóságok folyamatosan próbálnak visszaszorítani.

Trump mostani bejegyzése ennek a küzdelemnek adott új lendületet – egyértelművé téve, hogy az Egyesült Államok nem nézi ölbe tett kézzel a régiós bűnözést.

Mit jelent ez a gyakorlatban – tényleg lezárták a légteret?

Nem hivatalos no-fly zónáról van szó, hanem egy politikai jelzésről — egy kemény figyelmeztetésről mindenkinek, aki illegális céllal használná a venezuelai útvonalakat.

Donald Trump posztja nem jár kötelező érvényű jogi hatásokkal, de a légitársaságok és pilóták többsége ilyenkor önként óvatosabbá válik.