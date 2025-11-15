Így könyörög a venezuelai elnök Donald Trumpnak - de elég lesz ez?

A Venezuela vezetőjének televíziós felszólítása szerint a Karib térségében kialakuló helyzet egyre gyorsabban közelít a fegyveres háború felé, és szerinte egy, Amerika egészét érintő „tragédia” küszöbén állnak. Maduro azt mondta: a térségbe irányuló amerikai katonai jelenlét és a Washington által elindított műveletek könnyen egy súlyos karibi válság kiindulópontjává válhatnak.
Maduro így fogalmazott:
„Arra kérem az Egyesült Államok népét, állítsák meg azokat, akik bombázást, gyilkolást és háború indítását tervezik Dél-Amerikában és a Karib-térségben. Állítsuk meg a háborút, mondjunk nemet a háborúra”.
A beszédében az amerikai kormány lépéseit „az emberiség elleni agressziónak” nevezte, és kijelentette: „Venezuela békét akar.” Hozzátette, hogy milliós nemzetközi szolidaritási mozgalom áll ki a térség népeinek önrendelkezési joga mellett.
Fokozódó feszültség: Washington új műveletet indított
A venezuelai elnök felszólalásának előzménye, hogy a Pentagon elindította a Southern Spear hadműveletet, amelynek célja a drogcsempészet elleni fellépés a térségben.
Donald Trump közölte, hogy „meghozott egy döntést” Venezuela ügyében, ám részleteket nem árult el.
A térségben jelenleg mintegy 16 ezer amerikai katona tartózkodik, köztük rombolók, cirkálók, egy nukleáris tengeralattjáró és a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó. Ez a katonai erődemonstráció tovább erősíti a félelmeket, hogy a Karib térségében egy újabb konfliktus indulhat el.
A sajtóhírek szerint Maduro Oroszországtól, Kínától és Irántól kért fejlett radartechnológiát, légvédelmi rendszereket és repülőgépeket. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő megerősítette, hogy Moszkva kapcsolatban áll Caracas-szal, de részleteket nem közölt.
Nemzetközi aggodalmak a régió stabilitása miatt
A Kreml azt is jelezte, hogy minden, a Karib térségben végrehajtott amerikai katonai műveletnek összhangban kell lennie a nemzetközi joggal, és nem vezethet a helyzet kiszélesedéséhez. Egyre több elemző attól tart, hogy az amerikai katonai jelenlét és a venezuelai válaszlépések valóban elindíthatják a karibi válság új fejezetét, ami beláthatatlan következményekkel járhatna Amerika teljes kontinensére - összegezte a Gazeta.ru.