Vértípus, amely megváltoztathatja az orvoslást – önnek ilyen van?

Tudósok világszerte azon dolgoznak, hogy laboratóriumi körülmények között hozzanak létre Rh-null vért, amely az összes Rh antigén hiányával a legritkább vércsoportnak számít.
Mivel ebből a típusból csupán néhány tucat természetes donor, tehát ember létezik, a vérátömlesztés rendkívül kockázatos azok számára, akik ezt a ritka típust hordozzák.
A bristoli egyetem kutatócsoportja már korábban bizonyította, hogy a CRISPR–Cas9 génszerkesztési technológiával lehetséges Rh-null sejtek létrehozása.
A módszer azonban jelentős etikai és szabályozási kérdéseket vet fel, így klinikai alkalmazása még várat magára – írja a NY Post.
Új esély az „arany vér”
Eközben a RESTORE nevű vizsgálat azt teszteli, hogy laboratóriumban előállított vörösvérsejtek biztonságosan visszajuttathatók-e egészséges emberek szervezetébe.
Bár az eljárás ígéretes, a kutatók szerint egyelőre nem helyettesíti a hagyományos véradást.
Hosszú távon azonban az „arany vér” laboratóriumi előállítása új esélyt adhatna azoknak a betegeknek, akiknek jelenleg világszerte alig akad kompatibilis donoruk.
Azt tudták, hogy vércsoportodtól is függ, milyen gyorsan öregszünk?
A szakemberek az öregedést ez idáig az életmóddal, a táplálkozással, a mikrobiommal és a genetikával hozták összefüggésbe – új kutatások szerint azonban úgy tűnik, a vércsoport is befolyásoló tényező lehet. Új kutatások szerint a 0-s vércsoporttal rendelkezők között kevesebb a szív- és érrendszeri betegséggel küzdő, lényegesen kevesebbeket érint közülük a stroke és az infarktus, ráadásul kisebb eséllyel alakul ki náluk daganat és véralvadási probléma.
A vércsoport összefüggésben állhat az agyi keringészavarok kialakulásával is. Az A-vércsoportúaknál jelentősen gyakoribb a korai stroke, míg az O-vércsoportúaknál alacsonyabb.