Vértípus, amely megváltoztathatja az orvoslást – önnek ilyen van?

Tudósok világszerte azon dolgoznak, hogy laboratóriumi körülmények között hozzanak létre Rh-null vért, amely az összes Rh antigén hiányával a legritkább vércsoportnak számít.

Kevesebb mint 50 ember rendelkezik a rendkívül ritka Rh-null vércsoporttal

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Mivel ebből a típusból csupán néhány tucat természetes donor, tehát ember létezik, a vérátömlesztés rendkívül kockázatos azok számára, akik ezt a ritka típust hordozzák.

A bristoli egyetem kutatócsoportja már korábban bizonyította, hogy a CRISPR–Cas9 génszerkesztési technológiával lehetséges Rh-null sejtek létrehozása.

A módszer azonban jelentős etikai és szabályozási kérdéseket vet fel, így klinikai alkalmazása még várat magára – írja a NY Post.

Új esély az „arany vér”

Eközben a RESTORE nevű vizsgálat azt teszteli, hogy laboratóriumban előállított vörösvérsejtek biztonságosan visszajuttathatók-e egészséges emberek szervezetébe.

Bár az eljárás ígéretes, a kutatók szerint egyelőre nem helyettesíti a hagyományos véradást.

Hosszú távon azonban az „arany vér” laboratóriumi előállítása új esélyt adhatna azoknak a betegeknek, akiknek jelenleg világszerte alig akad kompatibilis donoruk.

Azt tudták, hogy vércsoportodtól is függ, milyen gyorsan öregszünk?

A szakemberek az öregedést ez idáig az életmóddal, a táplálkozással, a mikrobiommal és a genetikával hozták összefüggésbe – új kutatások szerint azonban úgy tűnik, a vércsoport is befolyásoló tényező lehet. Új kutatások szerint a 0-s vércsoporttal rendelkezők között kevesebb a szív- és érrendszeri betegséggel küzdő, lényegesen kevesebbeket érint közülük a stroke és az infarktus, ráadásul kisebb eséllyel alakul ki náluk daganat és véralvadási probléma.

A vércsoport összefüggésben állhat az agyi keringészavarok kialakulásával is. Az A-vércsoportúaknál jelentősen gyakoribb a korai stroke, míg az O-vércsoportúaknál alacsonyabb.