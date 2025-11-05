Lefilmezte magát a rajztanár, ahogy vérfürdőt rendez az otthonában

Sokkolta a borzalmas Halloween-éjszaka Colorado államot. A 33 éves Matthew Regnier, egy helyi művészetoktató és futballedző a saját otthonában rendezett őrjöngő vérfürdőt – miközben „selfie módban” rögzítette a gyilkosságot.
A rendőrségi jegyzőkönyv szerint Regnert meztelenül, véresen, egy kétéves kisgyermeket tartva találták meg péntek éjjel Colorado Springsben, a békés El Paso Streeten. A házban három áldozat feküdt: egy férfi, aki később belehalt fej- és mellkasi szúrásaiba, valamint két nő, akik súlyos sebekkel, de életben maradtak, áll a Daily Mail által megszerzett letartóztatási nyilatkozatban.
Vérfürdő önvédelemből?
A tanár a rendőröknek azt állította, hogy önvédelemből cselekedett, miután elmondása szerint hárman rátámadtak. A gyilkos azzal védekezett, hogy az egyik támadója megpróbálta leharapni az ujját, egy másik meg akarta fojtani, egy harmadik pedig le akarta tépni a nemi szervét.
A nyomozók azonban megrázó videót találtak a telefonján: Regnier önmagát filmezte, amint üvöltve kiabál, hogy „megfojtanak”, miközben a felvételen jól látható, hogy bármikor elszabadulhatott volna.
A videó ezután horrorfilmbe illő jelenetté válik: a férfi a szobasarkába menekül, majd egy szarvasagancsból készült kést ránt elő a szekrényből. Néhány másodperccel később vér fröccsen a fehér falakra, miközben a háttérben sikoltozó nők és egy síró kisgyermek hallható.
„A gyerek végignézte, ahogy a vérengzés megtörténik” – írják a rendőrök a jegyzőkönyvben.
A férfi állítása szerint a támadói illegális bevándorlók voltak, akik „rávetették magukat”, miközben a gyermek pelenkáját cserélte. Később azonban beismerte: nem tudja megmagyarázni, miért támadtak volna rá. A tragédia után a rendőrök egy házilag készített vadászkést találtak, amelyet állati csontból és agancsból faragtak. A házban több állatbőr és trófea is utalt a férfi vadász-szenvedélyére.
Sokkolta a helyieket a brutális gyilkosság
A helyiek sokkos állapotban vannak.
Egyszerűen felfoghatatlan. Pár órával korábban még osztogatta a cukorkát a gyerekeknek
– mesélte egy szomszéd a KRDO13 Newsnak.
„Ez a közösség mindig is békés volt. Most viszont mindannyian rettegünk” – mondta egy másik helyi lakos.
Regnier előzetes letartóztatásban van, óvadék ellenében sem engedték szabadlábra. November 10-én áll először bíróság elé gyilkosság, gyilkossági kísérlet és testi sértés vádjával. A Monument Academynél a tanári, a Palmer Ridge High Schoolnál pedig a fociedzői állását is elvesztette.
