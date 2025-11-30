Vérfürdő a születésnapi zsúron: több gyermek is meghalt – az elkövető szökésben van

A San Joaquin megyei seriffhivatal közleménye szerint a rendőröket 18 óra előtt riasztották egy helyi rendezvényteremhez. A hatóságok megerősítették: a vérfürdő során összesen négyen haltak meg, 19 embert találtak lőtt sérülésekkel, és a támadó még mindig szökésben van, adott hírt a Sky News.

A térképen jól látható, hol történt a vérfürdő – Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN / ANADOLU

Célzott támadás okozta a vérfürdőt

A körülmények egyelőre homályosak, de az első nyomok alapján „célzott támadásról” beszélnek. Annyi kiderült, hogy a rapper, MBNel is állítólag ott volt unokatestvére lányának születésnapi partiján, a hatóságok azonban azt is hangsúlyozták, hogy az információk még kezdetiek. Jason Lee alpolgármester megerősítette: a lövöldözés egy gyerek születésnapi ünnepségén, Lucile Avenue környékén történt. A helyszínen kitört pánik szinte leírhatatlan volt.

A családoknak együtt kellene lenniük – nem kórházak folyosóin várni, hogy vajon túlélik-e a szeretteik

– nyilatkozta megrendülten Christina Fugazzi polgármester.

A tragédia híre Gavin Newsom kormányzó hivatalához is eljutott, aki azonnali tájékoztatást kért a „szörnyű mészárlásról”. A várost sokkolta a brutalitás, miközben a rendőrség mindent megtesz, hogy kézre kerítse a fegyverest. Egyelőre nem tudni, hogy miért egy gyerekzsúron történt a lövöldözés.

❗️⚠️🇺🇲 - BREAKING: 19 Shot, 4 Dead at Children’s Party. Location is banquet hall on Lucille and Thornton in Stockton, California.



On November 29, 2025, a mass shooting erupted at a banquet hall in the 1900 block of Lucille Avenue near Thornton Road in South Stockton,… pic.twitter.com/zYDebHcJ6P — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 30, 2025

