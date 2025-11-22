Tévhitek a vérnyomásról: kiderült, mi az igazán biztonságos

A magas vérnyomás világszerte népbetegség, és a szakértők szerint az emberek harmada nem is tudja, hogy érintett. A vérnyomás optimális értéke azonban korántsem egységes, ezért a kutatók évek óta vitatják, kinek milyen célérték lenne a legbiztonságosabb – írj a Focus.

A vérnyomás ideális értéke nem mindenkinél ugyanaz – életkor és egészségi állapot szerint változhat, ezért a 120/80 ma már nem általános érvényű szabály. Fotó:Illusztráció/Unplash

A klasszikus határértékek szerint:

az optimális: 120/80 mmHg alatt,

a normális: 120–129/80–84 mmHg,

a magas-normális: 130–139/85–89 mmHg,

és a magas vérnyomás 140/90 mmHg felett kezdődik.

Az Egyesült Államokban már a 130/80 feletti értéket is hipertóniának minősítik, ami tovább szítja a szakmai vitát.

Mit mutat a kínai vizsgálat?

A The Lancet szaklapban megjelent több éves kutatás több mint 11 000 hipertóniás beteg adatait elemezte. A betegek egyik csoportját 120 alatti szisztolés értékre kezelték, míg a másikat 140 alá.

Az eredmények szerint az intenzív kezelésben részesülő betegek átlagos szisztolés vérnyomása 119,1 mmHg volt, míg a standard terápiát kapóknál 134,8 mmHg-ot mértek. A súlyos szív- és érrendszeri események aránya is eltért: az intenzív csoportban 9,7 százalék szenvedett ilyen problémát, szemben a standard kezelés 11,1 százalékos arányával.

Mindez azt mutatja, hogy bár a különbség nem óriási, statisztikailag egyértelműen jelentős.

Szakértő: nem biztos, hogy mindenkinek jó a 120 alatti érték

A német kardiológus Heribert Schunkert szerint az eredmények értékesek, de a gyakorlatban sok beteg rosszul tolerálja, ha a vérnyomást túl alacsonyra viszik le. Gyengeség, szédülés, fáradtság, sőt romló vesefunkció is előfordulhat.

Az idősebb betegeknél különösen óvatosan kell beállítani a terápiát, mert sokan rosszul tűrik a túl erős gyógyszeres kezelést, és számukra a 130 mmHg körüli célérték teljesen elfogadható.

A tartósan 135 feletti vérnyomás ugyanakkor már jelentős kockázatot hordoz, ezért ilyenkor mindenképpen szükség van kezelésre.

Aki viszont jól tolerálja a gyógyszereket és nem jelentkeznek mellékhatások, annál semmi akadálya annak, hogy a célérték akár a 120 mmHg közelébe kerüljön.

Egészséges embereknél mi a helyzet?