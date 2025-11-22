Tévhitek a vérnyomásról: kiderült, mi az igazán biztonságos

A magas vérnyomás világszerte népbetegség, és a szakértők szerint az emberek harmada nem is tudja, hogy érintett. A vérnyomás optimális értéke azonban korántsem egységes, ezért a kutatók évek óta vitatják, kinek milyen célérték lenne a legbiztonságosabb – írj a Focus.
A klasszikus határértékek szerint:
- az optimális: 120/80 mmHg alatt,
- a normális: 120–129/80–84 mmHg,
- a magas-normális: 130–139/85–89 mmHg,
- és a magas vérnyomás 140/90 mmHg felett kezdődik.
Az Egyesült Államokban már a 130/80 feletti értéket is hipertóniának minősítik, ami tovább szítja a szakmai vitát.
Mit mutat a kínai vizsgálat?
A The Lancet szaklapban megjelent több éves kutatás több mint 11 000 hipertóniás beteg adatait elemezte. A betegek egyik csoportját 120 alatti szisztolés értékre kezelték, míg a másikat 140 alá.
Az eredmények szerint az intenzív kezelésben részesülő betegek átlagos szisztolés vérnyomása 119,1 mmHg volt, míg a standard terápiát kapóknál 134,8 mmHg-ot mértek. A súlyos szív- és érrendszeri események aránya is eltért: az intenzív csoportban 9,7 százalék szenvedett ilyen problémát, szemben a standard kezelés 11,1 százalékos arányával.
Mindez azt mutatja, hogy bár a különbség nem óriási, statisztikailag egyértelműen jelentős.
Szakértő: nem biztos, hogy mindenkinek jó a 120 alatti érték
A német kardiológus Heribert Schunkert szerint az eredmények értékesek, de a gyakorlatban sok beteg rosszul tolerálja, ha a vérnyomást túl alacsonyra viszik le. Gyengeség, szédülés, fáradtság, sőt romló vesefunkció is előfordulhat.
Az idősebb betegeknél különösen óvatosan kell beállítani a terápiát, mert sokan rosszul tűrik a túl erős gyógyszeres kezelést, és számukra a 130 mmHg körüli célérték teljesen elfogadható.
A tartósan 135 feletti vérnyomás ugyanakkor már jelentős kockázatot hordoz, ezért ilyenkor mindenképpen szükség van kezelésre.
Aki viszont jól tolerálja a gyógyszereket és nem jelentkeznek mellékhatások, annál semmi akadálya annak, hogy a célérték akár a 120 mmHg közelébe kerüljön.
Egészséges embereknél mi a helyzet?
Az orvosok szerint aki természetesen 90–100 mmHg körüli szisztolés értékkel él tünetek nélkül, annak hosszú távon még kisebb az esélye a szív- és érrendszeri betegségekre. Itt is érvényes az elv: minél alacsonyabb, annál jobb — amíg nem okoz panaszt.
Mikor számít otthoni mérésnél magasnak a vérnyomás?
Otthoni mérésnél az emberek általában kevésbé idegesek, ezért magas vérnyomásnak számít már a 135/85 mmHg feletti átlag hét egymást követő napon át.
Mikor kell gyógyszert szedni?
A szakmai ajánlások szerint terápiát akkor kell kezdeni (életmódváltással együtt), ha a vérnyomás tartósan:
- 140/90 mmHg felett van 18–79 éveseknél,
- 160/90 mmHg felett 80 év felett.
Így lehet természetesen csökkenteni a vérnyomást
A vérnyomás természetes csökkentésében sokat segít a heti három alkalommal végzett 30–45 perces állóképességi mozgás, amelyet érdemes könnyű erősítéssel vagy statikus gyakorlatokkal kiegészíteni. Jó választás az úszás, a gyors séta, a kocogás vagy a kerékpározás, miközben a túlsúly csökkentése és az egészséges étrend tovább javítja az eredményeket. Mindezt rendszeres kontrollal érdemes követni.