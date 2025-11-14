Elképesztő, milyen betegséget gyógyíthat meg a Viagra – eddig visszafordíthatatlannak tartották

Egy új kutatás szerint a Viagra mérsékelheti a halláskárosodást. A tudósok felfedezték, hogy bizonyos génmutációk okozta siketség esetén a gyógyszer segíthet visszaállítani a hallást, ami forradalmi lehetőség a hallásvesztés kezelésében – számol be a The Sun.

A Viagra jó hallásvesztés ellen: létezik tudományos magyarázat

A hallásvesztés gyakori, főleg az életkor előrehaladtával, de léteznek ritka, örökletes formái is, amelyeket a CPD nevű gén mutációi okoznak. Ezek a mutációk megszakítják az arginin és a nitrogén-oxid útvonalát, ami a fül érzékelő sejtjeinek pusztulásához vezet, különösen a hanghullámokat érzékelő szőrsejtekben.

A kutatók egerek és gyümölcslegyek vizsgálatával bizonyították, hogy a CPD hiánya halláskárosodást okoz, míg az arginin-kiegészítés és a Viagra (szildenafil) csökkenti a sejtpusztulást és helyreállítja a nitrogén-oxid szintjét, így javítva a hallást.

A felfedezés kettős jelentőségű: egyrészt segít megérteni a siketség mögötti sejtszintű mechanizmust, másrészt gyógyszert így új célra lehet használni a ritka hallásvesztési formák kezelésében. Bár a kutatás még kísérleti szakaszban van, a Viagra hatása új reményt adhat azoknak, akik számára eddig visszafordíthatatlannak tűnt a halláskárosodás.

Halálos betegségtől védhet meg

Akár az Alzheimer-kór elleni legnagyobb fegyverré is válhat a Viagra. Egy kutatás kiderítette, hogy a kék pirula akár 60 százalékkal is csökkentheti az agy leépülésével járó betegség kialakulását.

Szívinfarktust okozhat a Viagra?

A Viagra önmagában nem okoz szívrohamot, de bizonyos körülmények között növelheti annak kockázatát. Ennek oka, hogy a készítmény tágítja az ereket, és csökkenti a vérnyomást, ami különösen azoknál lehet veszélyes, akik már meglévő szív- és érrendszeri betegségekkel küzdenek.