Drágul a Louvre: 45%-kal többet fizetnek a nem európai látogatók 2026-tól

A párizsi Louvre úgy döntött, többet kér a világ minden tájáról érkező turistáktól. A nem európai országokból érkezők hamarosan már 32 eurót fizetnek a belépésért. A múzeum szerint erre sürgősen szükség van, mert a világ egyik legnagyobb kulturális intézménye elavult rendszerekkel, pénzügyi gondokkal és komoly biztonsági problémákkal küzd. A döntés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot – főleg azért, mert a párizsi Louvre mindig is az „egyetemes hozzáférés” szimbóluma volt – tájékoztat az MTI.
Louvre: 45%-os áremelés a nem európai látogatóknak
A 2026. január 14-től életbe lépő új díjszabás értelmében a nem európai látogatóknak 32 eurót kell fizetniük a belépőjegyért. Ez 10 euróval több, mint most – és kifejezetten az amerikai, kínai és más tengerentúli turistákat érinti.
A Louvre évente 8,7 millió látogatót fogad, és 69 százalékuk külföldi. A múzeum az áremelésből évente akár 20 millió eurós pluszbevételt remél.
Miért emelik meg ennyire a belépő árát?
A döntés oka egyszerű: a múzeum állapota tragikus.
A francia számvevőszék szerint a Louvre:
- nem tudja finanszírozni a szükséges felújításokat,
- elavult biztonsági rendszerrel működik,
- és a 2025-ös látványos műkincsrablás után még nagyobb nyomás alá került.
A vezetés szerint az intézmény csak így tudja fenntarthatóvá tenni működését.
Heves tiltakozás: „Ez ellentétes a Louvre szellemiségével”
A döntés egy csapásra vitát robbantott ki.
A Louvre dolgozóit képviselő szakszervezetek szerint:
- sérül a múzeum egyetemessége,
- igazságtalan az Európán kívüliek „büntetése”,
- méltatlan egy ilyen múzeumhoz, hogy differenciált jegyárakkal operáljon.
A kulturális miniszter viszont állítja: minden nagy francia múzeumra ez az új rendszer vár, nem csak a Louvre-ra.
Elindul a „külön ár Európán kívülieknek” trend?
- A versailles-i kastély szintén emelni készül — 3 euróval.
- Az Orsay Múzeum egyelőre kivár, nem tervez áremelést.
A turizmus szakértői szerint a változás érzékenyen érintheti a Párizst meglátogató tengerentúli turistákat, akik így akár más európai úti célok felé is fordulhatnak.
Megemelik a nemzeti parkok belépődíjait is a turisták számára
2026-tól jelentősen megemelkednek a belépési díjak az amerikai nemzeti park területére érkező külföldi látogatók számára. A nemzeti park rendszerét érintő új szabályozás célja, hogy az amerikai állampolgárok kedvezőbb feltételek mellett élvezhessék az ország természeti kincseit.