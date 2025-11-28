Drágul a Louvre: 45%-kal többet fizetnek a nem európai látogatók 2026-tól

A párizsi Louvre úgy döntött, többet kér a világ minden tájáról érkező turistáktól. A nem európai országokból érkezők hamarosan már 32 eurót fizetnek a belépésért. A múzeum szerint erre sürgősen szükség van, mert a világ egyik legnagyobb kulturális intézménye elavult rendszerekkel, pénzügyi gondokkal és komoly biztonsági problémákkal küzd. A döntés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot – főleg azért, mert a párizsi Louvre mindig is az „egyetemes hozzáférés” szimbóluma volt – tájékoztat az MTI.

A párizsi Louvre

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Louvre: 45%-os áremelés a nem európai látogatóknak

A 2026. január 14-től életbe lépő új díjszabás értelmében a nem európai látogatóknak 32 eurót kell fizetniük a belépőjegyért. Ez 10 euróval több, mint most – és kifejezetten az amerikai, kínai és más tengerentúli turistákat érinti.

A Louvre évente 8,7 millió látogatót fogad, és 69 százalékuk külföldi. A múzeum az áremelésből évente akár 20 millió eurós pluszbevételt remél.

Miért emelik meg ennyire a belépő árát?

A döntés oka egyszerű: a múzeum állapota tragikus.

A francia számvevőszék szerint a Louvre:

nem tudja finanszírozni a szükséges felújításokat,

elavult biztonsági rendszerrel működik,

és a 2025-ös látványos műkincsrablás után még nagyobb nyomás alá került.

A vezetés szerint az intézmény csak így tudja fenntarthatóvá tenni működését.

Heves tiltakozás: „Ez ellentétes a Louvre szellemiségével”

A döntés egy csapásra vitát robbantott ki.

A Louvre dolgozóit képviselő szakszervezetek szerint:

sérül a múzeum egyetemessége,

igazságtalan az Európán kívüliek „büntetése”,

méltatlan egy ilyen múzeumhoz, hogy differenciált jegyárakkal operáljon.

A kulturális miniszter viszont állítja: minden nagy francia múzeumra ez az új rendszer vár, nem csak a Louvre-ra.

Elindul a „külön ár Európán kívülieknek” trend?

A versailles-i kastély szintén emelni készül — 3 euróval.

Az Orsay Múzeum egyelőre kivár, nem tervez áremelést.

A turizmus szakértői szerint a változás érzékenyen érintheti a Párizst meglátogató tengerentúli turistákat, akik így akár más európai úti célok felé is fordulhatnak.