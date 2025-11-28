Hírlevél

Párizs

Drágul a Louvre: 45%-kal többet fizetnek a nem európai látogatók 2026-tól

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Jelentős változás előtt áll a világ legismertebb múzeuma. 2026-tól drágább lesz a Louvre, méghozzá kifejezetten a nem európai látogatók számára. A belépőjegy ára 45 százalékkal nő, ami komoly felháborodást váltott ki.
PárizsLouvre múzeumbelépőjegy ára

A párizsi Louvre úgy döntött, többet kér a világ minden tájáról érkező turistáktól. A nem európai országokból érkezők hamarosan már 32 eurót fizetnek a belépésért. A múzeum szerint erre sürgősen szükség van, mert a világ egyik legnagyobb kulturális intézménye elavult rendszerekkel, pénzügyi gondokkal és komoly biztonsági problémákkal küzd. A döntés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot – főleg azért, mert a párizsi Louvre mindig is az „egyetemes hozzáférés” szimbóluma volt – tájékoztat az MTI.

(FILES) Tourists queue to enter the Louvre museum next to the Louvre pyramid designed by Chinese-US architect Ieoh Ming Pei, in Paris, on November 3, 2025. The Louvre decided on November 27, 2025 to increase the entrance ticket price for non-European visitors by 45% starting in 2026, a measure promoted by the government and criticized by unions, the museum and employee organizations told AFP. (Photo by Julie SEBADELHA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
A párizsi Louvre
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Louvre: 45%-os áremelés a nem európai látogatóknak

A 2026. január 14-től életbe lépő új díjszabás értelmében a nem európai látogatóknak 32 eurót kell fizetniük a belépőjegyért. Ez 10 euróval több, mint most – és kifejezetten az amerikai, kínai és más tengerentúli turistákat érinti.
A Louvre évente 8,7 millió látogatót fogad, és 69 százalékuk külföldi. A múzeum az áremelésből évente akár 20 millió eurós pluszbevételt remél.

Miért emelik meg ennyire a belépő árát?

A döntés oka egyszerű: a múzeum állapota tragikus.
A francia számvevőszék szerint a Louvre:

  • nem tudja finanszírozni a szükséges felújításokat,
  • elavult biztonsági rendszerrel működik,
  • és a 2025-ös látványos műkincsrablás után még nagyobb nyomás alá került.

A vezetés szerint az intézmény csak így tudja fenntarthatóvá tenni működését.

Heves tiltakozás: „Ez ellentétes a Louvre szellemiségével”

A döntés egy csapásra vitát robbantott ki.
A Louvre dolgozóit képviselő szakszervezetek szerint:

  • sérül a múzeum egyetemessége,
  • igazságtalan az Európán kívüliek „büntetése”,
  • méltatlan egy ilyen múzeumhoz, hogy differenciált jegyárakkal operáljon.

A kulturális miniszter viszont állítja: minden nagy francia múzeumra ez az új rendszer vár, nem csak a Louvre-ra.

Elindul a „külön ár Európán kívülieknek” trend?

  • A versailles-i kastély szintén emelni készül — 3 euróval.
  • Az Orsay Múzeum egyelőre kivár, nem tervez áremelést.

A turizmus szakértői szerint a változás érzékenyen érintheti a Párizst meglátogató tengerentúli turistákat, akik így akár más európai úti célok felé is fordulhatnak.

Megemelik a nemzeti parkok belépődíjait is a turisták számára

2026-tól jelentősen megemelkednek a belépési díjak az amerikai nemzeti park területére érkező külföldi látogatók számára. A nemzeti park rendszerét érintő új szabályozás célja, hogy az amerikai állampolgárok kedvezőbb feltételek mellett élvezhessék az ország természeti kincseit.

 

