A viking mítosz mélyére nézünk, és nem azt látjuk, amit várunk

A történelmi torzítás sokszor ott kezdődik, hogy a fennmaradt forrásokat későbbi korszakok szemüvegén át olvassuk. A viking mítosz esetében ezt leginkább a középkori keresztény írástudók beszámolói alakították, amelyek eleve távol álltak az elsődleges dokumentációtól. Ezt az alapanyagot későbbi korok romantikus és ideológiai elképzelései formálták tovább. A modern popkultúra és a neopogány irányzatok pedig végleg rögzítették azt a képet, amelyet ma ismerünk.

Viking mítosz egy modern értelmezése, mely nyomokban történelmet, másutt Wagner-operát tartalmaz (illusztráció)

Fotó: Pixabay/pexels

A viking mítosz modern értelmezése: hogyan alakult ki a mai vikingkép?

A vikingekről alkotott mai kép nagy része már eleve torz forrásokra támaszkodik, hiszen a késő középkori, keresztény írástudók írásai határozzák meg az alapot. Ezek a beszámolók „emlékezetben őrzött történelemnek” számítanak, nem első kézből származó feljegyzéseknek. A romantikus korszak tovább idealizálta a vikingeket, miközben a popkultúra és a neopogány mozgalmak egyszerű, hősi figurává formálták őket.

A közkeletű vikingkép – a rettenthetetlen harcos, a hajós, a szabadságszerető és „nőbarát” társadalom – ma inkább kulturális termék, mintsem történeti valóság.

A vikingek ábrázolása így lett vonzóbb és letisztultabb, mint más középkori jelenségek megítélése.

Fotó: Vincuk Konan/pexels

Vikingek a modern popkultúrában – hogyan formálódott át a mítosz?

A popkultúra és vikingek kapcsolata az elmúlt évszázadokban egyre erősödött, és meghatározó szerepe volt abban, hogyan gondolkodunk ma a skandináv múltról.

Wagner operája és a belőle kialakult nőies harcos valkűr-kép különösen fontos mérföldkő volt: innen terjedt tovább az a könnyen felismerhető ikonográfia, amely aztán heavy metal albumokon, játékokban és sorozatokban is megjelent.

Még a népszerű Yugioh kártyajátékban is. Ezek az ábrázolások leegyszerűsítik a valkűrök eredeti szerepét, amely a mitológiában jóval összetettebb volt. A skandináv mitológia így egyre inkább modern igényekhez idomuló kulturális nyersanyaggá vált.

Valkűr (illusztráció)

Fotó: Oscar Gloria/Pexels

Történelem és hagyomány: hogyan használta fel a politika a skandináv múltat?

A kutatók, rámutattak arra, hogy minden korszak saját céljai szerint olvasta újra a skandináv mitológiát. A középkortól a modern korig a mítoszértelmezés nemcsak kulturális, hanem politikai eszközzé is vált.

A norvég mitológiát egyes időszakokban politikai projektek szolgálatába állították, és szélsőségesen leegyszerűsített értelmezések is születtek, különösen a nácizmus idején.

A jelenség jól mutatja, hogy az értelmezés mindig többet árul el az adott korról, mint magáról a történelemről. A vikingekről alkotott kép ezért folyamatosan változott, és ma is tovább él a popkultúrában, a turizmusban és kulturális programokban – írja a Sciencedaily.com.