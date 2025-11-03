Viktor Csernomirgyin – a nép politikusa
Csernomirgyin különleges politikusi stílusáról volt híres: egyszerre volt pragmatikus, népi és szellemes. Mondatai közérthetőek voltak, gyakran ironikusak, néha nyersek, de mindig pontosan kifejezték gondolatait. Sokszor a hivatalos, bürokratikus nyelvet váltotta fel egyszerű, frappáns fordulatokkal, így a „nép politikusaként” ismerték.
Pályafutása során alapította a Gazprom állami konszernt, 1989 és 1992 között ő vezette, majd 1992-től hat éven át töltötte be a miniszterelnöki posztot. Ezt követően az elnök különleges képviselője lett a FÁK-ügyekben, majd 2001 és 2009 között Oroszország nagykövete Ukrajnában.
A politika mellett Csernomirgyin legismertebb öröksége az a számos frappáns mondás, amelyekből az orosz köznyelv több szállóigét vett át. Egyes idézetek eredetét más politikusokhoz kötik, de a köztudatban mind Csernomirgyiné maradtak.
A legemlékezetesebb Csernomirgyin-idézetek
- Minden nyelven tudok beszélni, de igyekszem nem használni ezt az eszközt.
- Még mindig van időnk megmenteni az arcunkat. Később majd más testrészeinket kell megmenteni.
- Az elnökünk nem látott pénzt már öt vagy tíz éve. Azt sem tudja, milyen pénzünk van.
- Minket egyszer milliárdosnak gondoltak, most meg lefokoztak milliomossá. Miért? Nem értem.
- Azt mondják, a műholdunk csak lóg és semmit sem csinál. Van nálunk sok minden, ami csak lóg, pedig dolgoznia kéne.
- Nincs jobb vagy rosszabb vodka.
- Oroszország egy kontinens. Mi köze van ehhez Kínának? Kína nem kontinens.
- A legjobbat akartuk, de a szokásos lett belőle.
- A tanárok és az orvosok is enni akarnak. Szinte minden nap!
- Van egy dolog, amit senki sem róhat fel nekünk: nem hazudtunk az oroszoknak; hiszen semmit sem ígértünk.
Ezek az idézetek ma is élő részei az orosz politikai kultúrának, és jól mutatják, hogy Viktor Csernomirgyin miként tudta egyszerre ötvözni a humort, a közérthetőséget és a politikai éleslátást.