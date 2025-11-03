Hírlevél

Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Viktor Csernomirgyin

A legjobbat akartuk, de csak a szokásos lett belőle – egy legendás szovjet politikus legbotrányosabb kijelentései 

Viktor Csernomirgyin 1938-ban született az Orenburgi régióban, és Oroszország egyik legismertebb politikusává vált. Miniszterelnökként, ideiglenes államfőként és nagykövetként is szolgált, de a legemlékezetesebbé sziporkázó humora és különleges, közérthető mondatai tették. 2010. november 3-án hunyt el, de szállóigéi máig élnek az orosz köztudatban.
Viktor CsernomirgyinOroszországkultúra

Viktor Csernomirgyin – a nép politikusa

Csernomirgyin különleges politikusi stílusáról volt híres: egyszerre volt pragmatikus, népi és szellemes. Mondatai közérthetőek voltak, gyakran ironikusak, néha nyersek, de mindig pontosan kifejezték gondolatait. Sokszor a hivatalos, bürokratikus nyelvet váltotta fel egyszerű, frappáns fordulatokkal, így a „nép politikusaként” ismerték.

Industrialist Viktor S. Chernomyrdin, conservative choice for PM of deputies rejecting appointment of Yeltsin's acting PM Gaidar, during 7th Congress of Peoples Deputies. (Photo by Sergei Guneyev/Getty Images)
Viktor Csernomirgyin – a nép politikusa Fotó: Sergei Guneyev / The Chronicle Collection

Pályafutása során alapította a Gazprom állami konszernt, 1989 és 1992 között ő vezette, majd 1992-től hat éven át töltötte be a miniszterelnöki posztot. Ezt követően az elnök különleges képviselője lett a FÁK-ügyekben, majd 2001 és 2009 között Oroszország nagykövete Ukrajnában.

A politika mellett Csernomirgyin legismertebb öröksége az a számos frappáns mondás, amelyekből az orosz köznyelv több szállóigét vett át. Egyes idézetek eredetét más politikusokhoz kötik, de a köztudatban mind Csernomirgyiné maradtak.

A legemlékezetesebb Csernomirgyin-idézetek

  • Minden nyelven tudok beszélni, de igyekszem nem használni ezt az eszközt.
  • Még mindig van időnk megmenteni az arcunkat. Később majd más testrészeinket kell megmenteni.
  • Az elnökünk nem látott pénzt már öt vagy tíz éve. Azt sem tudja, milyen pénzünk van.
  • Minket egyszer milliárdosnak gondoltak, most meg lefokoztak milliomossá. Miért? Nem értem.
  • Azt mondják, a műholdunk csak lóg és semmit sem csinál. Van nálunk sok minden, ami csak lóg, pedig dolgoznia kéne.
  • Nincs jobb vagy rosszabb vodka.
  • Oroszország egy kontinens. Mi köze van ehhez Kínának? Kína nem kontinens.
  • A legjobbat akartuk, de a szokásos lett belőle.
  • A tanárok és az orvosok is enni akarnak. Szinte minden nap!
  • Van egy dolog, amit senki sem róhat fel nekünk: nem hazudtunk az oroszoknak; hiszen semmit sem ígértünk.

Ezek az idézetek ma is élő részei az orosz politikai kultúrának, és jól mutatják, hogy Viktor Csernomirgyin miként tudta egyszerre ötvözni a humort, a közérthetőséget és a politikai éleslátást.

 

