Viktor Csernomirgyin – a nép politikusa

Csernomirgyin különleges politikusi stílusáról volt híres: egyszerre volt pragmatikus, népi és szellemes. Mondatai közérthetőek voltak, gyakran ironikusak, néha nyersek, de mindig pontosan kifejezték gondolatait. Sokszor a hivatalos, bürokratikus nyelvet váltotta fel egyszerű, frappáns fordulatokkal, így a „nép politikusaként” ismerték.

Viktor Csernomirgyin – a nép politikusa Fotó: Sergei Guneyev / The Chronicle Collection

Pályafutása során alapította a Gazprom állami konszernt, 1989 és 1992 között ő vezette, majd 1992-től hat éven át töltötte be a miniszterelnöki posztot. Ezt követően az elnök különleges képviselője lett a FÁK-ügyekben, majd 2001 és 2009 között Oroszország nagykövete Ukrajnában.

A politika mellett Csernomirgyin legismertebb öröksége az a számos frappáns mondás, amelyekből az orosz köznyelv több szállóigét vett át. Egyes idézetek eredetét más politikusokhoz kötik, de a köztudatban mind Csernomirgyiné maradtak.

A legemlékezetesebb Csernomirgyin-idézetek

Minden nyelven tudok beszélni, de igyekszem nem használni ezt az eszközt.

Még mindig van időnk megmenteni az arcunkat. Később majd más testrészeinket kell megmenteni.

Az elnökünk nem látott pénzt már öt vagy tíz éve. Azt sem tudja, milyen pénzünk van.

Minket egyszer milliárdosnak gondoltak, most meg lefokoztak milliomossá. Miért? Nem értem.

Azt mondják, a műholdunk csak lóg és semmit sem csinál. Van nálunk sok minden, ami csak lóg, pedig dolgoznia kéne.

Nincs jobb vagy rosszabb vodka.

Oroszország egy kontinens. Mi köze van ehhez Kínának? Kína nem kontinens.

A legjobbat akartuk, de a szokásos lett belőle.

A tanárok és az orvosok is enni akarnak. Szinte minden nap!

Van egy dolog, amit senki sem róhat fel nekünk: nem hazudtunk az oroszoknak; hiszen semmit sem ígértünk.

Ezek az idézetek ma is élő részei az orosz politikai kultúrának, és jól mutatják, hogy Viktor Csernomirgyin miként tudta egyszerre ötvözni a humort, a közérthetőséget és a politikai éleslátást.