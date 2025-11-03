Bill Gates beismerte: felesleges rettegni a klímakatasztrófától

Bill Gates a 2025-ös COP30 brazíliai klímakonferencia előtt saját weboldalán nyilatkozott: a klímaválsághoz kapcsolódó „világvége-elmélet” téves és káros. Szerinte az apokaliptikus szemlélet elvonja az erőforrásokat azoktól a ténylegesen hatékony intézkedésektől, amelyek az emberi jólét javítását szolgálnák. Gates hangsúlyozza, hogy a klímastratégiáknak az emberi jólétet kell a középpontba állítaniuk, és még nem késő más megközelítést választani – tájékoztat a hirado.hu.

Bill Gates szerint káros és téves a világvége-elmélet - Fotó: Unsplash

Klímaváltozás és világvége: ez Bill Gates új álláspontja

Korábban Gates támogatta azt a nézetet, hogy az éghajlatváltozás súlyos válságot jelent, amely sürgős politikai cselekvést igényel. Most azonban az esszéjében három „kemény igazságot” fogalmaz meg: a hőmérséklet-emelkedés komoly probléma, de nem jelenti a civilizáció végét; a hideg sokkal több halálesetet okoz, mint a túlzott hőség; és a több energia használata gazdasági növekedést jelent.

A Microsoft-alapító korábban jelentős összegeket fordított klímacélokra, most azonban azt hangsúlyozza, hogy a világvége-elméletek túlzott fókuszt hoznak a félelemre, nem pedig az érdemi megoldásokra.

Gates szerint a globális éghajlatpolitikának a mérsékelt, tudományos alapú és emberközpontú megoldásokra kell épülnie, nem a pánikra.

Newton megjósolta, mikor lesz vége a világnak

Isaac Newton nemcsak a fizika törvényeit alkotta meg, hanem bibliai számítások alapján meg is jósolta az emberiség sorsát. A világhírű tudós ugyanis mélyen hitt Istenben, és életének egy részét azzal töltötte, hogy megfejtse a Biblia próféciáit.

Egy kézirat szerint konkrét dátumot is megadott arra, mikor érhet véget a világ: 2060-ban.

Nagy bumm vagy nagy reccs?

A modern tudósok is kiszámolták egy új elmélet szerint, mikor és hogyan semmisülhet meg az egész világegyetem. A Nagy Reccs során a téridő önmagába omlik, a hőmérséklet emelkedik, és végül minden anyag egyetlen pontba tömörül. A világvége még távoli, de kozmikus léptékkel mérve már elindulhatott az összeomlás folyamata.