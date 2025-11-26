Hírlevél

Oxfordi Egyetem

Zokogva talált rá egy nagyon ritka virágra az oxfordi egyetem docense – videó

Tizenhárom év kutatás után lelt rá egy kiszemelt növényre az Oxfordi Egyetem kutatócsoportja. A Rafflesia hasseltii egy rendkívül ritka parazita virág, amely Szumátrán honos.
Dr. Chris Thorogood, az Oxfordi Egyetem biológus docense könnyekre fakadt, miután egy szuperritka virágra bukkant Szumátrán. A felemelő pillanatot videón is rögzítette - írja a NY Post

virág
A kutatócsoport tagjai könnyeikkel küszködtek, miután megtalálták a keresett virágot. Fotó: ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas

A virág megtalálása könnyet csalt a kutatók arcára

A túra kemény volt, és a virág annyira különleges, hogy egészen elérzékenyültem tőle.

A szóban forgó faj a Rafflesia hasseltii, egy óriási parazita vörös virágfaj, amelyet az Oxfordi Egyetem által közzétett bejegyzés szerint elképesztően ritka. Az expedíció tagjai éjjel-nappal barangoltak a tigrisek által őrzött szumátrai esőerdőkben, hogy megtalálják ezt a botanikai szent grált. Végül 13 év után sikerrel jártak és a csapat tagjai könnyeikkel küszködve övendtek. A felvételen jól látható a hatalmas fehér pettyes virág.

 A botanikus elmondta, hogy földöntúli érzés volt, amikor ráleltek. Olyan a növény mintha nem is erről a bolygóról származna

- tette hozzá Thorogood. A növény különlegessége, hogy akár kilenc hónapig is eltarthat, amíg a virágrügy kifejlődik, és csak néhány napig nyílik.

Ez a virág a szemünk láttára nyílt ki. Ennek az esélye… nos, nem is tudom, mekkora. Mintha kifejezetten nekünk tündökölt volna

- zárta mondandóját a docens. 

Az Oxfordi Botanikus Kert és Arborétum szerint a Rafflesia egy parazita, életét egy trópusi kúszónövényfajban tölti, és csak a virágzáshoz jelenik meg a föld felett. Mintha ez még nem lenne elég furcsa, az óriási virág rothadt húsra emlékeztető bűzt áraszt, amiért a „tetemvirág” nevet kapta. A szag vonzza a legyeket, amelyek így akaratlanul is beporozzák a virágokat – írja a botanikus kert. 

Ennek a bűzös virágnak több mint 40 faja létezik. 

Az egyik faj, az indonéziai Szumátráról származó Rafflesia arnoldii a világ legnagyobb ilyen virága, akár egy méter átmérőjű is lehet. Sajnos szinte mindegyiket súlyosan fenyegeti az élőhelypusztulás, emiatt sürgős intézkedésekre van szükség e figyelemre méltó növények védelme érdekében. 

Az Origo korábban arról írt, hogy dán kutatók felfedezték a növények "szívét".
 

 

 

 


 

 

